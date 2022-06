Chi è Susanna Biondo, la moglie di Fiorello/ “Il matrimonio va rivalutato, è bello”

Susanna Biondo, carriera e storia d’amore con Fiorello

Susanna Biondo è la moglie del noto showman, cantante e comico Rosario Fiorello. Classe 1965, dopo essersi laureata in economia e commercio, ha iniziato a lavorare nell’azienda fondata dal padre, che si occupa di doppiaggio. Prima di incontrare Fiorello, Susanna era stata fidanzata con l’imprenditore Edoardo Testa e i due avevano avuto una figlia, Olivia, che Fiorello considera una figlia a tutti gli effetti.

Lo showman e l’imprenditrice si sono conosciuti nel 1965, quando Fiorello era uno dei protagonisti del programma Buona Domenica ma la loro storia d’amore è nata dopo il programma “Karaoke”. Prima di conoscerla, Fiorello aveva avuto relazioni con personaggi importanti come Anna Falchi e Luana Colussi ma Susanna per lui ha segnato un ritorno alla normalità, tanto che in molte dichiarazioni l’ha ringraziata per avergli fatto trovare un equilibrio tra la semplicità della vita normale e la popolarità del mondo dello spettacolo. Nel 2003 i due si sono sposati con una cerimonia intima di 17 persone e poco dopo hanno avuto una figlia: Angelica.

Susanna Biondo e Fiorello, le dichiarazioni in merito alla loro storia d’amore

Quando Susanna Biondo e Fiorello si sono sposati, volevano fare le cose in modo riservato e in piccolo, i giornalisti volevano a tutti i costi fotografare e Fiorello che era emozionato aveva detto gentilmente a tutti di attendere, la cerimonia era troppo intima. Dopo la cerimonia però ha permesso a tutti di fotografarli. Un uomo dolce, che viene descritto in tal modo anche dal vicesindaco Enrico Gasbarra: “Hanno chiesto di essere ultimi per non disturbare le altre coppie. Lui era emozionatissimo, di una dolcezza inaspettata”.

Susanna è molto riservata e non ha alcun profilo social, come aveva dichiarato Fiorello a Vanity Fair, quando a casa si arrabbia, fa ridere la moglie e la figlia ma non sa se questa possa essere una cosa giusta; in più la figlia Angelica lo trova talmente simile a lei caratterialmente che a volte non le sembra di stare con un papà. Lei ha sempre sostenuto il marito, soprattutto durante il percorso a Sanremo e lui sotto un post su Instagram con una loro foto insieme aveva scritto: “Non capisco chi parla del matrimonio come del patibolo. Sembra che uno stia sempre chiuso in casa con le pantofole. E invece no. Il matrimonio va rivalutato, è uno stimolo a impegnarsi di più. E’ bello tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che ti aspetta”.











