Susanna Egri, chi è la protagonista de Le Ragazze?/ Prima ballerina degli show della Rai

Chi è Susanna Egri, la protagonista de Le Ragazze

Susanna Egri, chi è la protagonista de Le Ragazze? Il programma che racconta le storie di vita di donne che sono state ventenni negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, ’90 o giovani di oggi che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente si occupa di una delle indiscusse protagoniste della danza italiana. Si tratta di Susanna Egri, la prima ballerina a esibirsi nello show che il 3 gennaio 1954 aprì ufficialmente le trasmissioni della Rai. Ballerina, coreografa e insegnate di danza, Susanna è nata a Budapest il 18 febbraio 1926, figlia del celebre sportivo Ernst Egri Erbstein, allenatore del Grande Torino. Cresciuta in Italia, dopo aver conseguito il diploma in danza classica all’Opera di Budapest, nel 1947 si trasferisce a Torino per seguire il padre.

Dalle pagine di torinostoria.com ha raccontato: “papà alloggiava all’Hotel Turin e anche noi, quando l’abbiamo raggiunto, stavamo lì. Non avendo ancora una casa, vedevamo gli amici al ristorante della stazione, soprattutto il capitano della squadra, il mitico Valentino Mazzola, e suo figlio Sandro, che era un ragazzino”. La città di Torino ha segnato la sua vita, visto che l’ha privata del padre morto nella tragedia di Superga.

Susanna Egri: l’inizio della carriera in tv e poi la scuola di danza

La città di Torino ha dato e tolto a Susanna Egri. Dopo la morte del padre nella tragedia Superga, la ballerina e coreografa comincia a lavorare per poi aprire una scuola di danza. “Ero stata assunta perché i cameramen dovevano fare tirocinio e la danza è movimento” – ha raccontato la ballerina che nel 1925 diventa coreografa televisiva.

Nel 1954 è la prima ballerina ad esibirsi in occasione della prima trasmissione ufficiale della Rai, insieme al ballerino statunitense Norman Thompson. Un momento storico che ha ricordato così: “in quegli anni nessuno possedeva un televisore; così i telespettatori si fermavano in via Roma, formando capannelli davanti alla Stampa e alla Gazzetta, che al pomeriggio esponevano in vetrina due televisori. Quella figurina che si muoveva lì dentro ero io. Divenni famosa e ne approfittai per aprire una scuola di danza”. Nel 1953 fonda la sua prima compagnia di danza “Il Balletto di Susanna Egri” fino alla Fondazione Egri per la Danza nata nel 1999.

