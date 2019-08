Susanna Messaggio/ “Luca Laurenti? Madre Natura al maschile”: spalla Bonolis al top!

Susanna Messaggio e Luca Laurenti: cosa hanno in comune i due personaggi del piccolo schermo? A legarli è una forte amicizia, stando a quanto trapela dalle parole dell’attrice 56enne che questa domenica ha postato uno scatto che la ritrae proprio insieme all’amico e collega Laurenti. Ciò che colpisce maggiormente, guardando la foto caricata su Instagram, è il fisico palestrato del buon Luca, simpatica spalla destra di tante trasmissioni di Paolo Bonolis. “Parità di genere. Quando una persona si tiene in forma”, ha esordito la Messaggio nella didascalia. “Madre natura è anche maschile. Lo si vede dal corpo prestante di Luca Laurenti”, ha proseguito l’attrice. Laurenti appare in effetti in perfetta forma fisica tanto da far invidiare i (pochi) Padre Natura che hanno sfilato nel corso del celebre programma Ciao Darwin. La stessa Susanna era stata protagonista in una delle squadre della prima edizione della trasmissione di Canale 5, oggetto di non poche polemiche nell’ultima edizione a causa del brutto incidente nella prova del Genodrome. Tornando allo scatto con Laurenti, indubbiamente l’amico e collega dimostra di tenerci molto alla sua forma fisica, nonostante sia spesso oggetto di siparietti con Bonolis in cui indossa i panni dell'”imbranato” di turno.

SUSANNA MESSAGGIO CELEBRA IL CORPO AL TOP DI LUCA LAURENTI

Susanna Messaggio e Luca Laurenti, in passato, hanno avuto modo di condividere spesso le medesime trasmissioni. Non solo Ciao Darwin ma anche Buona Domenica, dove spesso la Messaggio era ospite mentre Laurenti era tra i conduttori delle fortunate edizioni con Costanzo. Oggi tra loro resta una bella amicizia e, a quanto pare, la voglia di tenersi in forma nonostante l’età. Il fisico di Laurenti la dice lunga sulla sua attenzione alla forma fisica. In realtà, l’ultima foto postata sui social dall’amica e collega è solo l’ennesima dimostrazione, in quanto la spalla comica di Bonolis, anche in passato aveva sfoggiato con vanità il suo corpo, paparazzato da diverse riviste di gossip in cui veniva immortalato talvolta nudo, altre in perizoma, con il lato B bene in vista. Se quest’anno è stato ben attento a non farsi paparazzare in tutte le sue grazie mentre prende il sole in spiaggia, ci ha pensato l’amica Susanna a riconfermare l’abile forma del 56enne che, a quanto pare, ha ampiamente superato la prova costume al punto da conquistare il titolo di “Madre Natura al maschile”!





