Susanna Messaggio “Morte di mia figlia Alice mi ha dato forza”/ “Mio marito Giorgio…”

Susanna Messaggio, ospite nello studio televisivo di “Nei tuoi panni”, trasmissione di Rai Due condotta da Mia Ceran, ha parlato di sé a tutto tondo. Il suo approdo a “Portobello”, innanzitutto, avvenne in maniera totalmente casuale: “Nacque tutto in un ascensore, dove incontrai Anna Tortora, la sorella di Enzo, senza sapere chi realmente fosse – ha affermato la showgirl –. Io ero in Rai per portare una traduzione in tedesco e lei iniziò a farmi delle domande, per poi dirmi di seguirla. Enzo Tortora? Era un uomo affascinante, di classe, eticamente corretto”.

Susanna Messaggio, chi è/ "Sono trasparente e proprio per questo non sono in tv"

Nel prosieguo del suo percorso lavorativo, Susanna Messaggio si trovò accanto Mike Bongiorno: “Era protettivo, per me era un padre. Mi diceva che, se non avessi preso sempre 30 agli esami universitari, non mi avrebbe più fatto lavorare: neanche mio papà arrivava a tanto! Così, nel frattempo, io sostenevo i miei esami. Lui teneva tanto anche all’educazione dei suoi figli”.

Alice, figlia Susanna Messaggio morta a pochi mesi di vita/ "É sempre vicina a me"

SUSANNA MESSAGGIO: “DOPO LA MORTE DI MIA FIGLIA ALICE, HO AIUTATO TANTE ALTRE DONNE”

La prima esperienza di madre per Susanna Messaggio è stata con Alice, bambina affetta da alcuni problemi di salute e che, seppur piccolissima, doveva essere operata. L’intervento, purtroppo, non è riuscito e la bimba è deceduta: “Doveva ritornare nel paese delle meraviglie – ha affermato Susanna Messaggio –. Lei non è più in questa dimensione, ma in realtà è ancora qui con me e mi ha dato tanta forza per ricominciare da capo e andare avanti. Ho anche aiutato altre donne che, come me, avevano subìto questo danno. All’inizio si patisce il dolore, però tutti i lutti e tutte le situazioni vanno affrontati e condotti fuori dalle nostre vite. Bisogna imparare a respirare e a volersi bene”.

Giorgio Olivieri, ex mariti e figli di Susanna Messaggio/ Vita privata della showgirl

È servito tempo per provare a essere nuovamente madre, ma “piano piano i nodi si devono sciogliere e diventa tutto fluido. Ho sempre amato l’idea della famiglia, dei figli che devono infondere forze. I miei Martina e Jacopo oggi hanno 27 e 17 anni e sono la mia ricchezza. Una è dottoressa, l’altro studia in America. L’amore? Mi sono sposata tre volte e, nella mia vita, ora c’è Giorgio Olivieri, il mio marito dagli occhi azzurri. Ha perso la mamma quando era bambino e io l’ho sognata senza averla mai vista prima”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA