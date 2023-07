Susanna Messaggio: “Niente diete tristi e…”/ Svelato il segreto della bellezza in salute

Susanna Messaggio si racconta senza filtri: l’intervista inedita dell’ex conduttrice

Susanna Messaggio torna a raccontarsi senza filtri e in toto, tra presente e passato, non lesinando dichiarazioni sulla sua forma fisica invidiabile in uno stato di salute impeccabile. L’occasione per la ex conduttrice, nonché ex giornalista iscritta all’Ordine dei professionisti ed ex modella é un’intervista concessa al Corriere della sera.

“Studio epigenetica, faccio sport e siccome mi occupo di divulgazione medica conosco bene il mondo degli integratori-fa sapere nel dettaglio, Susanna Messaggio, che nel mezzo della rovente estate, quindi, non lesina dichiarazioni sul segreto che concerne il suo “mens in sana in corporea sano”-. Niente diete tristi, piuttosto curo bene l’intestino“. Susanna Messaggio, all’età di 60 anni come le primavere vissute che non si direbbero nel suo caso, si tiene realmente in forma. Gli esordi nel mondo dello showbiz la vedevano debuttare nel ruolo di modella -“con il permesso della mamma che “non si fidava, ricevette il talent scout in soggiorno, si fece spiegare bene”- dopodiché seguiva il suo approdo in tv: “Ero nella sede Rai di Milano per portare traduzioni dal tedesco con cui mi mantenevo agli studi, quando in ascensore mi vide Anna Tortora, che mi disse “è lei”. Poi arrivò Enzo, suo fratello, che ripeté: “è lei”. Mi dissero che ero perfetta come telefonista a Portobello e mi fecero fare una prova. Io però dissi che c’era un errore, perché ero lì per delle traduzioni. Nessun errore, dissero e così cominciai la carriera al mitico Centralone. Guadagnavo 200mila lire a puntata”.

Il percorso di volto televisivo la vedeva ben presto passare dalla collaborazione con Tortora a quella con Mike Bongiorno, fino alla rinuncia al tesserino da giornalista: “Oggi sono solo pubblicista. Riconsegnai la tessera quando mi proposero un celebre spot di pannolini per bambini con un famoso ippopotamo, Pippo. Mi offrivano tanti tanti soldi, capisce”. E non mancano le tristi dichiarazioni sulla perdita della amata figlia, Alice, a otto mesi: “Quell’evento ha sconvolto la mia vita. Alice era una bella bambina all’apparenza sana, ma poi scoprirono un grave problema cardiocircolatorio. Era la mia prima figlia, quando morì mi fermai. Avevo vinto anche un dottorato in Psicopedagogia, ma non me la sentii di continuare”.

Susanna Messaggio e il segreto della bellezza in salute

La Messaggio non si é persa d’animo e ha avuto due figli. La ex conduttrice poi racconta di non aver davvero mai lasciato il mondo dello showbiz e per tenere una forma da eterna pin-up si mantiene in costante attività fisica, tenendosi ben distante dai regimi alimentari restrittivi: “Con la mia agenzia, Messaggio Consulting, ci siamo specializzati in salute e benessere e diamo il nostro contributo. Ho dieci dipendenti e oltre a questo insegno all’università, per esempio nel Dipartimento di Moda, Arte e Benessere della Bocconi (…) A proposito di restare in forma: percorro chilometri al giorno per Milano nelle mie riunioni con i clienti. Altro che diete da fame!”.

Insomma, Susanna Messaggio é l’esempio vivente che le diete ferree non siano alla base di una forma fisica invidiabile e in perfetto stato di salute.

