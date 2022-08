Susanna muore in Un posto al sole?/ Ecco a chi ha sparato Lello Valsano

Susanna muore in Un posto al sole? Sconcertanti rivelazioni…

Susanna muore in Un posto al sole? Secondo le prime anticipazioni, riportate da ComingSoon, pare proprio che nelle prossime puntate il pubblico dovrà prepararsi a dire addio al suo personaggio. La soap è ancora in vacanza, e tornerà solo il 29 agosto, ma nell’ultimo appuntamento gli spettatori hanno assistito a quello che sembra il preludio di una tragedia. La famiglia Giordano si era riunita per festeggiare la ritrovata serenità tra Raffaele e Ornella i quali, dopo tante peripezie e scossi dalla confessione del portinaio, hanno deciso di fare pace per il bene di tutti.

La serata è stata organizzata da Viola con l’aiuto di Eugenio, anche se tra la coppia non c’è proprio una bella armonia proprio per tutta la situazione che si era creata per via di Raffaele. Eppure la tragedia è nell’angolo. Lello Valsano è tornato nella vita dei Giordano ed è pronto a colpire da vicino: ha seguito Viola, che era in compagnia di Susanna, e ha sparato un colpo in direzione delle due. La puntata si era conclusa senza sapere chi tra loro era stata ferita.

Un posto al sole: Lello Valsano ha sparato a Susanna?

Un posto al sole ha abituato il pubblico a grandi colpi di scena, e la morte di Susanna sembra essere quindi quasi probabile. Infatti, le anticipazioni sulle prossime puntate della soap indicano che Viola ed Eugenio sono ancora vivi e vegeti: tra loro c’è solo una forte tensione a causa dei recenti avvenimenti a cui abbiamo assistito. L’attore Patrizio Rispo ha pubblicato la foto di un copione sui social che non lascia spazio a dubbi e allude a come la coppia sarà in crisi.

Al contrario, il destino di Susanna è ancora in bilico, ma alcuni indizi hanno lasciato intendere che potrebbe essere proprio lei a morire in Un posto al sole. Nelle scorse puntate andate in onda prima della pausa estiva, Niko pensava a Susanna mentre era in vacanza a Napoli e ciò lascerebbe intendere che la fine per lei sarebbe vicina. Non è però detta l’ultima: la giovane potrebbe comunque sopravvivere alla furia di Valsano. In caso contrario, la morte di Susanna non farebbe altro che far reagire Niko ed Eugenio (e quest’ultimo avrebbe un motivo più che valido per eliminarlo). Staremo a vedere.

