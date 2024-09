SUSANNA RECCHIA E LA FIGLIA TROVATE MORTE NEL PIAVE: LA TRISTE SCOPERTA STAMATTINA SU UN ISOLOTTO

I timori delle scorse ore sono purtroppo ora triste verità: Susanna Recchia e la figlia di tre anni sono state trovate morte questa mattina a ridosso di un isolotto del fiume Piave nella valle del ponte di Vidor, in provincia di Treviso, zona drammatica conosciuta come “luogo di suicidi” proprio per la particolare violenza del fiume in quell’area. La donna 45enne era scomparsa con la figliolina da Miane venerdì sera e il caso aveva avuto subito i riflettori della cronaca nazionale per via della straziante lettera di addio ritrovata nella casa di Susanna Recchia dal compagno da cui stava cercando la separazione.

Luca Salvadori è morto: pilota e youtuber, travolto durante una corsa in Germania/ Fatale uno scontro

L’allarme dato dall’uomo venerdì alle forze dell’ordine ha fatto attivare subito le ricerche in tutta la zona molto prossima a quella dove venne poi ritrovato Alex Marangon, il 25enne originario di Marcon morto pare dopo rito sciamanico (con le indagini però ancora aperte, ndr). L’annuncio della morte di Susanna Recchia e dalla figlia è stato dato stamane dall’assessore di Regione Veneto per la Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, confermato poi dalle autorità. Nella prima giornata di ricerche ieri era stata rinvenuta l’auto della donna, una Volkswagen Tiguan bianca, completamente vuota nel paesino di Covolo di Pederobba. È a quel punto che sono scattate le ricerche nell’area di Vidor sul Piave dove purtroppo stamattina i due corpi senza vita sono stati rinvenuti su un isolotto.

Guasto Alta velocità, treni nel caos: ritardi e cancellazioni/ Rallentamenti per oltre due ore

DALLA SCOMPARSA ALLA LETTERA CHE FA PENSARE AL SUICIDIO: IL CASO SUSANNA RECCHIA FINISCE NEL MODO PEGGIORE

Oltra a Vigili del Fuoco e sommozzatori, sul luogo del ritrovamento nel Trevigiano è giunta anche la Scientifica per provare a capire le cause della morte di Susanna Recchia e della figlia: l’ipotesi più probabile resta quella del suicidio, specie dopo il tenore della lettera ritrovata dal compagno che era passato lo scorso venerdì per prendere la bimba come faceva di solito per gli accordi presi tra i genitori.

L’auto trovata vicino al Ponte di Vidor aveva poi aumentato i sospetti sull’ipotesi suicidio e poi stamane il ritrovamento nel fiume sembrerebbe “chiudere” il cerchio di una tre giorni drammatica per la famiglia di Miane: nei 5 fogli trovati dal compagno, raccontavano ieri le forze dell’ordine, Susanna Recchia avrebbe annunciato il suicidio dopo il profondo disagio psicologico degli ultimi tempi, accentuato dall’imminente separazione. Sui motivi poi effettivi dell’ipotetico suicidio, le circostanze e la dinamica dei fatti e il ruolo della piccola figlia innocente è ovviamente ancora aperta l’indagine che nei prossimi giorni dovrà ristabilire la verità di una tristissima vicenda dall’epilogo peggiore: Susanna era mamma di 4 figli, faceva l’igienista dentale a Miane e questo è tutto quello che al momento è dato sapere in attesa i sviluppi degli inquirenti. Resta il dramma e il dolore per due vite spezzate, per lo più in quel modo: le condoglianze di tutta la redazione de “IlSussidiario” vanno alla famiglia Recchia e al compagno.

Omicidio Pierina Paganelli, Bruzzone 'smonta' giallo dell'uomo nel video/ "Killer nutriva un odio profondo"