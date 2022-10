Susanna Vianello, chi è figlia morta Wilma Goich e la lotta alla malattia/ Come e quando è scomparsa…

Susanna Vianello, chi è la figlia morta di Wilma Goich

Susanna Vianello era l’unica figlia di Wilma Goich, nata dal suo amore con Edoardo Vianello. Susanna lavorava come speaker radiofonica di Radio Italia e aveva un figlio, Gianlorenzo Fabbri a cui, oggi, Wilma si dedica totalmente dopo la morte di Susanna, venuta a mancare il 7 aprile 2020 dopo aver combattuto contro un tumore che non le ha lasciato scampo. A parlare della causa della morte della figlia Susanna, in una puntata di Domenica Live, era stata la stessa Goich svelando che la scoperta del tumore era arrivata dopo una tac.

“In un mese se n’è andata, quando l’abbiamo ricoverata, dopo una settimana non c’era più“, le parole di Wilma che, oggi, convive con il grande dolore nel cuore provando a stare accanto al nipote che sta soffrendo molto per la morte della mamma. “Soffre molto, ma è giovane, ha tanti amici, lavora con suo padre, esce. Il fatto che lui soffra alleggerisce la mia sofferenza, perché io devo pensare a lui, accantono leggermente il mio dolore per lui. È un dolore diverso, perché gli manca la mamma”, ha raccontato poi la stessa Goich a Serena Bortone all’interno di una puntata di Oggi è un altro giorno.

Le lacrime di Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022 per la figlia Susanna

Il dolore per la morte della figlia Susanna Vianello non passerà mai come ha confermato Wilma Goich che ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip 2022 per provare a rimettersi in gioco. Nella casa di cinecittà, la mancanza della figlia Susanna si fa sentire ancora di più e, sfogandosi con i compagni d’avventura, non ha trattenuto le lacrime lasciandosi andare ad un doloroso sfogo. “Negli ultimi due anni ogni volta che ho fatto un’intervista ho pianto” ha raccontato a Marco e Charlie.

“Non è soltanto il fatto che mi manca mia figlia, a me manca essere chiamata mamma”, ha aggiunto Wilma Goich che sente fortemente anche la mancanze delle piccole abitudini quotidiane che aveva con la figlia come le lunghe chiacchierate mattutine. Un dolore enorme quello di Wilma per la figlia Susanna che la accompagna ogni giorno.

