Susanna Vianello, figlia morta Wilma Goich ed Edoardo Vianello/ “Dolore incredibile”

Susanna Vianello è la figlia morta di Wilma Goich ed Edoardo Vianello, uccisa nell’aprile 2020 da un tumore che in poco tempo l’ha strappata alla vita. Suo padre, qualche tempo fa, ha parlato dell’enorme lutto ai microfoni del settimanale “Nuovo”: “Per Wilma è stato ancora più tragico, perché l’ha vissuto in prima persona. Nell’aprile 2020 non avevo potuto seguire l’evolversi della malattia di Susanna a causa del Covid e di altri miei malanni. Ed è stato un dolore incredibile. Però ho un ricordo felice di lei, perché era una ragazza estremamente allegra e questo mi dà un minimo di sollievo”.

Il cantante, a proposito della figlia Susanna Vianello e della sua scomparsa, ha quindi aggiunto: “Un dolore così non si può dimenticare, perché non giustifica. Certo, poi ognuno reagisce in modo diverso. Per quanto mi riguarda mi sono messo a scrivere, senza sapere che quelle riflessioni sarebbero diventate una biografia, dal titolo ‘Nel continente c’ero'”.

SUSANNA VIANELLO MORTA, IL RICORDO DELLA MAMMA, WILMA GOICH: “MI MANCA…”

Susanna Vianello era nata il 20 luglio 1970 ed era poliedrica: speaker radiofonica, era anche responsabile di un negozio di una nota catena di casalinghi ed era impegnata in un centro turistico. Amava la vita in ogni sua sfaccettatura e mamma Wilma Goich di lei ha detto: “Negli ultimi due anni ogni volta che mi hanno fatto un’intervista ho pianto. Mi manca essere chiamata ‘mamma’. C’è un vuoto pazzesco… Edoardo Vianello soffre come me. Ci siamo tutti riavvicinati ma non è sufficiente”.

A “Storie Italiane”, su Rai Uno, mesi fa, l’artista ha sottolineato come sua figlia Susanna Vianello fosse una persona “unica. Unica in tutto quello che faceva. Aveva la dote di far riunire le persone”. Poi, improvvisamente, è arrivata la malattia, che ha prematuramente posto fine all’esistenza della donna, la quale tuttavia sopravvive ancora nel ricordo dei suoi genitori.











