Swami Anaclerio, chi è la figlia di Elenoire Casalegno/ “Io e Ringo? Lei sa che ci vogliamo bene”

CHI E’ SWAMI ANACLERIO, LA FIGLIA DI ELENOIRE CASALEGNO

Chi è Swami Anaclerio, la figlia di Eleonoire Casalegno e di DJ Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio? Questo pomeriggio la 46enne ex modella e conduttrice televisiva di origini liguri sarà ospite della puntata del sabato di “Verissimo” assieme all’amica di sempre, Samantha De Grenet, per una intervista doppia in cui si racconteranno a cuore aperto alla padrona di casa, Silvia Toffanin, tra gioie e dolori e spaziando dalla carriera e i prossimi impegni professionali fino alla vita privata e ai loro amori. Ma cosa sappiamo dell’unica figlia dell’attrice nata a Savona e concepita durante una delle relazioni più chiacchierate dell’epoca, ovvero con il disc-jockey e conduttore radiofonico milanese?

Monica, sorpresa a marito e figlia a C'è posta per te/ Arriva Marco Mengoni: "Emozionato dal vostro amore"

Dopo aver avuto una storia con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, Elenoire Casalegno è stata legata per qualche tempo con DJ Ringo: una storia importante per la conduttrice televisiva non solo per l’affetto e il legame comunque rimasto con il 60enne disc-jockey ancora oggi sulla cresta dell’onda su varie emittenti e televisioni, ma anche perché nel 1999 la coppia aveva vissuto la prima esperienza comune da genitori con la nascita di Swami, venuta al mondo il 22 novembre di quell’anno. In seguito le strade di Ringo ed Elenoire si sono separate (lei si era legata prima a Omar Pedrini e Daniele Bossari, prima di sposarsi -e divorziare- da Sebastiano Lombardi, mentre il suo ex compagno si è fidanzato con l’ex pallavolista Rachele Sangiuliano) ma a fare da collante a questa famiglia allargata è la loro figlia, oggi oramai quasi 24enne e sempre più somigliante alla mamma da giovane.

ASSUNTA TORNA A C'È POSTA PER TE PER LA FIGLIA EMANUELA/ Lei accetta un caffè ma non la saluta

CASALEGNO, “ECCO PERCHE’ HO AVUTO UNA FIGLIA COSI’ GIOVANE…”

Tuttavia la gravidanza di Swami all’epoca fu fonte di preoccupazione per la coppia: “All’ottavo mese mi accorsi che qualcosa non andava, anche se non avevo nessun sintomo strano” aveva ricordato Elenoire Casalegno durante una ospitata a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1 e ricordando il drammatico episodio del battito della bimba che portava in grembo oramai inesistente. “Mi hanno portato subito in sala operatoria in quanto dovevano salvare la bambina” aveva aggiunto, accennando poi al momento dopo il parto in cui l’ha presa per la prima volta in braccio dopo lo spavento vissuto. In seguito i due non decisero mai di sposarsi nonostante la convivenza e l’amore è finito: ma oggi, anche grazie a Swami, sono in ottimi rapporti: “Ci vogliamo davvero molto bene, tanto che non siamo mai andati da un avvocato, ci siamo sempre risolti i problemi tra di noi. Nostra figlia ci ha sempre visti insieme in serenità, sa che io ci sarò sempre per Ringo come lui ci sarà sempre per me” aveva detto la showgirl in una intervista concessa a ‘Io Donna’.

GIANLUCA, SCONTRO CON SUO PADRE A C'È POSTA PER TE/ "Mi hai cacciato", poi la pace…

Non solo: nel corso degli anni la Casalegno ha sempre parlato di DJ Ringo come di un “ottimo padre” per Swami e definendosi una madre severa: “Ho solo riportato l’educazione con cui sono stata cresciuta io: ricordo ancora quando mia madre mi diceva ‘Vedrai quando sarai madre tu’… E aveva ragione!” aveva raccontato una volta l’attrice al ‘Resto del Carlino’. “Non era un’esigenza che avevo in quel momento, ma non perché non fosse un amore importante, altrimenti non ci avrei fatto una figlia” aveva rivelato una volta l’ex concorrente del “Grande Fratello VIP” aggiungendo anche che “molti, persino i colleghi, mi considerarono una “folle”. Così giovane, all’apice della carriera… perché? Perché mettere al mondo un figlio, e limitare il lavoro, la propria vita. Solo una donna lo sa. Arriva un momento in cui sei ‘pronta’ ed è difficile da spiegare. Ma cosa sappiamo oggi di Swami? Se la ragazza pare abbia ereditato alcune passioni dal 60enne più rock che vi sia in giro (in particolare i motori e la musica), lei resta comunque lontana dal mondo dello spettacolo anche se ha lavorato per alcune pubblicità, preferendo unire lo studio alla passione di modella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA