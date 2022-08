Sylvester Stallone e Jennifer Flavin si sono lasciati/ Roberto Alessi: “Li univa ormai solo il chirurgo”

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin si sono lasciati: amore al capolinea

Il mondo del gossip internazionale sta facendo i conti con la rottura, che ormai pare insanabile, tra Sylvester Stallone e la moglie Jennifer Flavin. La loro storia d’amore, coronata anche dalla nascita di tre splendide figlie, sarebbe ormai al capolinea. Troppi gli indizi che lasciano intendere la rottura, a cominciare dal più eclatante e che ha generato un’ondata di commenti sui social: la decisione dell’attore di cancellare il tatuaggio sul braccio destro che raffigura il volto della moglie e sostituirlo con l’immagine del cane.

L’addetta stampa del divo è subito intervenuta per mettere a tacere la polemica divampata sul web, ma questo non basta per non parlare di crisi nella coppia. Un altro indizio è la decisione dell’ex modella di non seguire più Stallone su Instagram, oltre a uno scatto condiviso sul suo profilo in compagnia delle figlie, senza l’attore e con un messaggio sibillino probabilmente indirizzato a lui. Ora anche il settimanale Chi conferma la rottura su Instagram: “Dopo 25 anni di matrimonio Sylvester Stallone e Jennifer Flavin hanno deciso di separarsi“.

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin verso l’addio: il commento di Roberto Alessi

Il post Instagram condiviso da Chi conferma la che Sylvester Stallone e Jennifer Flavin si sono lasciati, notizia rimbalzata nei giorni scorsi da un media internazionale all’altro. Il settimanale ripercorre tutti gli indizi che confermerebbero di fatto la rottura, annunciando: “E ora è arrivata la conferma della notizia“. Investita dal gossip, la coppia al momento non si è ancora pronunciata ufficialmente sulla questione, in attesa di un riscontro pubblico per mettere a tacere i chiacchiericci o, nella peggiore delle ipotesi, per confermarli.

Intanto la notizia è circolata anche in Italia ed è stata accolta con dolore, per i fan di Sylvester Stallone e della coppia, ma anche con un filo di ironia. Come Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram un post con la notizia e un messaggio: “Jennifer Flavin chiede il divorzio da Sylvester Stallone: LI UNIVA ORMAI SOLO LO STESSO CHIRURGO PLASTICO“. Il riferimento del giornalista è ovviamente legato ai presunti ritocchi estetici cui la coppia si sarebbe sottoposta. Un velo di ironia sullo sfondo di una rottura che scuote il mondo dello spettacolo.

