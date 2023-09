Sylvester Stallone riceve la cittadinanza onoraria di Gioia Del Colle/ Fan assistono in numerosi

Stallone celebra le sue origini italiane: cittadinanza onoraria per l’attore

Sylvester Stallone e il fratello Frank hanno ricevuto la cittadinanza onoraria di Gioia Del Colle. La star della fortunata saga Rocky Balboa è volato in Italia, con la moglie Jennifer Flavin per celebrare il bellissimo evento. Infatti, Stallone è nato il 6 luglio 1946 a New York ma la sua famiglia paterna ha origini italiane.

Francesco Benigno dice no al Grande Fratello/ "Grazie autori, ma rifiuto e mi godo mio figlio"

Più precisamente, il padre dell’attore è nato da Silvestro Stallone e Pulcheria Nicastri, entrambi originari di Gioia del Colle. La coppia si trasferì per esigenze lavorative in America, negli’30 come spesso accadeva a quel tempo. Numerosi fan sono accorsi ad assistere alla celebrazione, presidiata dal sindaco Giovanni Mastrangelo che ha consegnato il riconoscimento alla star e al fratello.

Temptation Island: Manuel Maura, ritorno di fiamma con Francesca Sorrentino?/ "Per riconquistarla farei..."

Sylvester Stallone assente in Creed III: l’attore spiega perchè

Ci si aspettava di vedere Sylvester Stallone alle prese sul set di Creed III, fortunata saga d’azione, ma così non è stato. Il nono capitolo della saga, diretto da Michael B. Jordan – per la prima volta nei panni di regista, non vedrà uno dei suoi maggiori e più apprezzati interpreti. Come mai questa scelta?

A spiegare i motivi dietro a tutto questo, lo stesso Stallone che ha svelato: “Creed è un progetto differente; in realtà sono io ad essermi ritirato perchè, semplicemente, non sapevo ci fosse una parte per me. Porterà la storia in una direzione diversa; auguro loro ogni bene e la possibilità di poter continuare a tirare pugni” riporta Radio Deejay. La trama della nuova pellicola si incentra sul percorso tracciato da Adonis Creed, figlio di Apollo Creed e allievo di Rocky. Dunque, è stata una decisione dell’attore a portare alla sua assenza in Creed III e non una esclusione.

Tim Music Awards 2023, LDA grande assente tra gli ospiti/ Lo spoiler e la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA