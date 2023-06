Creed III: perché Sylvester Stallone non è nel cast del film?/ “In realtà mi sono ritirato…”

Creed III, il nono capitolo della saga “orfano” di Rocky Balboa e Sylvester Stallone

Le saghe cinematografiche che hanno fatto la storia del settore, appassionando per decenni e che ancora oggi vantano un seguito importante, sono molteplici. Una su tutte è però forse da iscrivere nell’olimpo del grande schermo: Rocky Balboa. Il personaggio interpretato da Sylvester Stallone è tra più iconici del panorama, al punto da essere giunto al 9 capitolo della serie prossimo all’uscita: Creed III. La nuova pellicola è però caratterizzata da un’assenza importante, ovvero proprio quella del personaggio sul quale si costruisce la fortuna della saga e del suo interprete, Sylvester Stallone.

Creed III sarà diretto da Michael B. Jordan – per la prima volta nei panni di regista – e sarà incentrato sulle sorti di Adonis Creed, figlio di Apollo Creed e allievo di Rocky. La trama verrà dunque articolata sul prodigioso nuovo talento del pugilato al netto di vicissitudini, ostacoli e successi. Stona però per alcuni fan l’assenza di Sylvester Stallone – nei panni di Rocky Balboa – ma è stato più volte spiegato come il nono capitolo della saga sia quasi estemporaneo rispetto alla linea temporale che riguarda per l’appunto il protagonista.

Sylvester Stallone, dall’assenza in Creed III alla battaglia legale per i diritti di Rocky Balboa

Ad accontentare la curiosità degli appassionati alla ricerca di maggiori informazioni in merito all’assenza di Rocky Balboa in Creed III ci ha pensato direttamente Sylvester Stallone. L’attore, impegnato con il tour promozionale di Tulsa King – nuova serie prodotta dalla Paramount+ – ha svelato cosa si cela dietro la sua assenza nel nono capitolo della saga cinematografica. “Creed è un progetto differente; in realtà sono io ad essermi ritirato perchè, semplicemente, non sapevo ci fosse una parte per me. Porterà la storia in una direzione diversa; auguro loro ogni bene e la possibilità di poter continuare a tirare pugni”. Questo quanto detto da Sylvester Stallone – come riporta il sito di Radio Deejay – che sembra quasi critico nel commentare l’assenza del personaggio di Rocky Balboa nella sceneggiatura.

Tra l’altro, proprio ai microfoni di Radio Deejay, Sylvester Stallone ha rivelato un clamoroso aneddoto che riguarderebbe i diritti del personaggio di Rocky Balboa. L’attore è infatti impegnato in una diatriba legale con il produttore della serie, Irwin Winkler. L’interprete infatti, nonostante il decennale successo del suo personaggio, non è il titolare dei diritti e negli anni avrebbe ottenuto unicamente i compensi in qualità di attore o regista. Per di più, sempre all’emittente radio, ha confessato di avere in cantiere un nuovo progetto per la saga cinematografica ma che non lo metterà in atto finchè non avrà la possibilità di realizzarla così come ideato.











