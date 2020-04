Szczesny resta alla Juventus/ Calciomercato, il portiere è incedibile a meno che…

Wojciech Szczesny è destinato a rimanere alla Juventus: la linea di calciomercato dei bianconeri per il portiere polacco è chiara, come si evince anche dal rinnovo di contratto che, recentemente, lo ha legato alla società fino al 2024. Arrivato nell’estate 2017, Szczesny ha trascorso una stagione di apprendistato all’ombra di Gigi Buffon: era nei piani che fosse così e l’anno seguente, quando il portierone ha lasciato la Juventus dopo 17 stagioni, al polacco è stata consegnata la maglia numero 1 e la titolarità. Il ritorno di Buffon non ha intaccato la sua posizione: anzi è stato lo stesso veterano a insignirlo a parole del ruolo, rispondendo a chi gli “suggeriva” di chiedere la 1 come il titolare fosse il suo collega, e lo meritasse in pieno. Szczesny dunque non si muove, anche se spesso il calciomercato può riservare grandi sorprese.

La parabola del polacco nella Juventus ha fatto seguito agli anni nella Roma: qui il portiere si era già fatto apprezzare come ottimo interprete nel ruolo ed era stato lui a fare da “chioccia” ad Alisson, riserva nella sua prima stagione giallorossa. Il passaggio in bianconero e l’anno di formazione alle spalle di Buffon sono serviti a Szczesny per crescere ulteriormente, tanto che oggi viene considerato uno dei portieri migliori al mondo: da questo punto di vista alla Juventus è andata meglio rispetto al 1999, quando l’addio dell’icona Angelo Peruzzi aveva spalancato un vuoto che, nel suo biennio, un pur ottimo estremo difensore come Edwin Van der Sar non era riuscito a colmare. Tuttavia i campioni d’Italia potrebbero lasciarlo partire, sempre che arrivi un’offerta che Tuttosport definisce “folle”: non si può ancora quantificare ma certo il polacco ha aumentato non di poco il valore di due anni fa (15 milioni), sull’eventuale prezzo inciderebbero anche altre componenti – una di queste per esempio la volontà del calciatore di cambiare aria.

SZCZESNY RESTA ALLA JUVENTUS: CALCIOMERCATO, E’ UN PUNTO FERMO

Il punto che lega Szczesny alla Juventus riguarda anche il possibile sostituto: la vera alternativa sarebbe stato Emil Audero che era già in casa, ma il controriscatto presente nel primo prestito alla Sampdoria è diventato obbligo per i blucerchiati, che hanno formalizzato nel febbraio 2019. Lasciato partire l’italo-indonesiano, la Juventus attualmente non ha in casa un portiere sul quale fare davvero affidamento: Mattia Del Favero sta facendo bene a Piacenza ma non viene considerato ancora come un titolare, in Primavera si è affermato Franco Israel ma è ancora troppo giovane per essere inserito nel progetto. Dunque, in caso di addio a Szczesny Fabio Paratici dovrebbe rivolgersi al calciomercato, e per un portiere di grande livello bisognerebbe spendere. Un possibile candidato, ipotizziamo, è Kepa Arrizabalaga che potrebbe lasciare il Chelsea qualora i Blues mettessero le mani su Gigio Donnarumma: al momento però è lo stesso Milan che sarebbe “in vantaggio”, potendo chiedere il basco come conguaglio per il numero 1 della nostra nazionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA