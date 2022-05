Tabellone playoff Serie C/ Accoppiamenti 2° turno fase nazionale: ecco le partite!

Stamattina sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C di cui ora il tabellone è quindi noto. Questo sorteggio si è tenuto a Firenze presso la sede della Lega Pro: nel secondo turno dei playoff nazionali di Serie C entrano finalmente in scena anche le seconde dei tre gironi, cioè naturalmente Padova, Reggiana e Catanzaro, che saranno teste di serie con il Palermo, che è risultato essere la migliore squadra classificata, in base al coefficiente, fra le cinque qualificate dal turno precedente.

Diretta/ Cesena Monopoli (risultato finale 0-3): doppietta di Mercadante!

Di conseguenza il Palermo è diventato la quarta testa di serie per gli accoppiamenti del tabellone per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: restano fuori le altre quattro squadre, cioè FeralpiSalò, Juventus U23, Monopoli e Virtus Entella, che giocheranno in casa la partita d’andata che si disputerà martedì 17 maggio, mentre il ritorno sarà sabato 21 maggio. La premessa è stata già fin troppo lunga, eccovi quindi gli accoppiamenti: Feralpisalò-Reggiana (il ritorno di questa sfida dovrebbe essere anticipato a venerdì 20 maggio), Monopoli-Catanzaro, Juventus U23-Padova, Virtus Entella-Palermo.

Risultati Serie C/ Diretta gol live score: fuori Foggia, Cesena e Pescara!

TABELLONE PLAYOFF SERIE C: GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO NAZIONALE

Ricordiamo il regolamento che caratterizzerà il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: il ritorno si giocherà in casa delle teste di serie, che però soprattutto avranno il vantaggio di ottenere la qualificazione alle semifinali se ci fosse parità di punti e gol segnati dopo i 180 minuti del doppio confronto. In seguito verranno sorteggiati anche gli abbinamenti e l’ordine di svolgimento per semifinali (andata mercoledì 25 maggio, ritorno domenica 29 maggio) e finale (andata domenica 5 giugno, ritorno domenica 12 giugno).

Diretta/ Entella Foggia (risultato finale 2-1): grande impresa dei liguri!

In questi ultimi due turni, qualora ci sia parità di punti e gol dopo 180′ saranno invece previsti i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La squadra che vincerà la finale naturalmente sarà promossa in Serie B appari di Sudtirol, Modena e Bari. Adesso però pensiamo all’attualità: il prossimo atto sarà martedì 17 maggio a Salò, Monopoli, Alessandria (sede delle partite casalinghe per la Juventus U23) e Chiavari. Sono rimaste solo in otto, la lotta si farà ancora più appassionante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA