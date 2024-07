DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2: il dominio belga (oggi 19 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: IL POTERE BELGA

Con la vittoria di Victor Campenaerts andata in scena ieri, possiamo decisamente dire che questa diretta del Tour de France 2024 parli sempre più belga: sono già cinque le vittorie di tappa da parte di questa nazione che del resto ha sempre scritto la storia del ciclismo, basterebbe citare solo due nomi come Eddy Merckx e Roger de Vlaeminck per avere un’idea. A dire il vero quest’anno la parte del leone l’ha fatta Jasper Philipsen, che come già dicevamo nei giorni scorsi ha vinto tre tappe e tutte rigorosamente in volata, quella che è la sua specialità; Remco Evenepoel, terzo nella classifica generale, si è invece preso la cronometro del 5 luglio, per la 7^ tappa.

Possiamo anche citare il fatto che Campenaerts sia riuscito a far festeggiare per la prima volta la Lotto, ovviamente in questo Tour de France 2024: in precedenza il giovane Arnaud De Lie, sempre un belga e all’esordio nei grandi giri, aveva centrato un doppio terzo posto nelle volate che, curiosamente, erano state entrambe vinte da Biniam Girmay, la prima a Torino e la seconda a Colombay les Deux Eglises. Con Campenaerts dunque anche la Lotto si è iscritta nel libro delle vittorie di tappa al Tour de France 2024, oggi potrebbe essere un’altra storia e sarà interessantissimo scoprire cosa succederà ormai tra poco nella diretta della diciannovesima tappa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 19^ TAPPA

Scatterà alle ore 14:00 il collegamento con la diretta tv del Tour de France 2024: anche oggi dunque la televisione di stato si occuperà di seguire la 19^ tappa e il canale di riferimento sarà Rai Due, a partire dalle ore 16:45 (salvo variazioni dovute a un arrivo anticipato o posticipato) l’appuntamento con Tour Replay fornirà analisi, contributi e interviste ai protagonisti della giornata. Ricordiamo poi che, in assenza di un televisore, sarà comunque possibile seguire il Tour de France 2024 in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, TOUR DE FRANCE 2024

TOUR DE FRANCE 2024: OGGI UN TAPPONE!

La 19^ tappa del Tour de France 2024 sarà un grande spettacolo: venerdì 19 luglio si corre la Embrun-Isola 2000, chilometraggio non troppo ampio (144,6 Km) ma una vera e propria fatica in quello che è il penultimo giorno della Grande Boucle. Tra oggi e domani si decide tutto, sempre che non lo sia già: sono infatti le ultime fatiche sulle Alpi prima della passerella finale verso Nizza, dunque bisogna ancora capire chi porterà la maglia gialla sino a domenica e anche come cambierà la classifica nelle prime posizioni.

Alla diretta del Tour de France 2024 odierna si arriva da una tappa comunque impegnativa, quella di ieri: Victor Campenaerts ha vinto una bellissima tappa con un’azione partita a circa 30 chilometri dal traguardo, il belga ha battuto in volata Mattéo Vercher e Michal Kiatkowski per il quale la Ineos aveva lavorato benissimo preparandogli il terreno. I big di classifica sono arrivati a quasi 14 minuti, prendendosela comoda: nessuna scintilla e dunque Tadej Pogacar rimane maglia gialla con vantaggio immutato su Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, un giorno più vicino al trionfo.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: PERCORSO 19^ TAPPA

Andiamo allora a valutare la diretta del Tour de France 2024 con il percorso della 19^ tappa. Partenza neutralizzata, da Embrun, alle ore 12:20, avremo subito (al Km 21) il traguardo volante da Guillestre e da quel momento inizia il grande spettacolo delle montagne. La prima salita è lunga: 18,8 chilometri per arrivare al Col de Vars, GPM hors categorie con pendenza media del 5,7%. La discesa verso Jausiers è solo propedeutica a una nuova ascesa, che sarà quella estenuante della Cime de la Bonette: qui addirittura 22,9 chilometri con 6,9% di pendenza, anche questo un GPM hors categorie.

Poi, un’altra lunga discesa che di fatto dura 25 chilometri e ci conduce, dopo un tratto più abbordabile, sino a Isola dove la diretta del Tour de France 2024 vivrà la salita verso il traguardo: GPM di prima categoria fino a Isola 2000, altra fatica da 16,1 chilometri al 7,1% di pendenza media. Insomma: certamente non ci potremo annoiare nella 19^ tappa e, vedendo come sono andate le cose negli ultimi giorni, chiaramente ci aspettiamo che gli uomini di classifica facciano la loro mossa anche perché, come detto, ormai siamo alle battute finali della Grande Boucle.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Svn) 74h45’27’’

2. Jonas Vingegaard (Den) +3’11’’

3. Remco Evenepoel (Bel) 5’09’’

4. Joao Almeida (Por) +12’57’’

5. Mikel Landa (Esp) +13’24’’

6. Cristian Rodriguez (Esp) +13’30’’

7. Adam Yates (Gbr) +15’41’’

8. Giulio Ciccone (Ita) +17’51’’

9. Derek Gee (Can) +18’15’’

10. Santiago Buitrago (Col) +18’35’’











