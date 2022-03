Taffo a difesa di Fedez/ Il black humor: “Facci fallire!”, poi la critica agli haters

Taffo Funeral Service Ancona, una filiale locale dell’impresa di onoranze funebri diventata famosa per le sue campagne di black humor sui social network, è scesa in campo a difesa di Fedez. Il cantante ha un raro tumore neuroendocrino al pancreas ed è stato operato nei giorni scorsi. Ciò, tuttavia, non è stato sufficiente a evitargli l’ennesima ondata di messaggi di odio da parte degli haters, anche se per fortuna c’è da dire che questi ultimi sono stati di un numero nettamente inferiore rispetto a quelli di solidarietà.

È per questo motivo, ad ogni modo, che l’azienda ha deciso di rivolgere al cantante un pensiero simpatico ma al tempo stesso di sostegno, rispettando lo stile della casa madre. “Fedez, facci fallire!”, questa la breve frase pubblicata sui social network. Un modo, come ricostruito da La Repubblica, per incoraggiare il rapper a continuare a lottare contro il male che lo ha colpito.

Taffo a difesa di Fedez: il messaggio dell’impresa di onoranze funebri

Oltre alla breve frase a difesa di Fedez, a corredo del post la Taffo Funeral Service Ancona ha aggiunto un messaggio di riflessione contro gli haters. “Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando. Forza Fedez”, si legge. Il riferimento da un lato è all’ultimo album del cantante, il cui titolo è proprio “Disumano”, e dall’altro lato ai pensieri di odio che gli sono stati riservati anche nel momento più duro, in cui sta lottando contro la malattia.

Il rapper, da parte sua, si fa forza con il sostegno e la solidarietà di tutti coloro che lo stanno supportando. Non intende in alcun modo smettere, da questo punto di vista, di raccontarsi sui social network, dove ha sempre mostrato ogni sfaccettatura della sua vita.











