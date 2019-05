Tahnee Rodriguez/ Chi è? Favorita per la vittoria finale (#TeamElettra,The Voice)

Probabilmente la voce che più si è fatta notare nella quarta puntata di The Voice of Italy, Tahnee Rodriguez ha conquistato tutti i giudici con un’eccellente performance davvero da brividi, grazie anche alla personalità estrosa che la contraddistingue. Mamma argentina e papà ruandese per Tahnee, nata e cresciuta a Roma, classe 1987, è passata in poco tempo da ragazzina timida a donna forte. La sua personalità incisiva infatti, a prescindere dal lato artistico, la si intuisce già nella vita privata, quando all’età di soli 19 anni decide di andarsene di casa.

Una piccola considerazione va fatta in merito alle prestazioni vocali di Tahnee Rodriguez. Mentre per gli altri artisti che si sono esibiti sul palco di The Voice, i giudizi dei social network sono molto netti (mi piace/non mi piace), nel suo caso il discorso cambia. Nonostante difatti canti un genere più di nicchia rispetto ad altri magari più commerciali, il “popolo” dei social si è dimostrato affascinato dalla sua voce senza il pregiudizio sul genere musicale portato in esibizione dall’artista.

Tahnee Rodriguez: ecco come è nata la passione per la musica

Tahnee Rodriguez si è appassionata alla musica, che l’ha portata a The Voice of Italy, grazie alla sua babysitter partenopea, che le faceva compagnia cantando da mattina a sera soprattutto musica napoletana, a 8 anni partecipa ad un piccolo festival canoro, sostenuta dalla baby sitter stessa, con il brano Ancora di Edoardo de Crescenzo, dove a causa della sua tenera età, non ne conosceva nemmeno il significato. I primi anni della sua carriera artistica però non sono facili, a causa della sua timidezza che le impedisce di esibirsi e farsi apprezzare, fino a che finalmente, alla soglia dei vent’anni, in concomitanza con il suo andarsene di casa, qualcosa cambia, e comincia a cantare con diversi gruppi di soul, R&B e reggae.

Predilezione per la musica italiana

La grintosa Tahnee Rodriguez, tra i protagonisti di The Voice of Italy 2019, ha una predilezione per il canto in lingua inglese, ma ha già pubblicato un singolo in passato, in italiano (Un attimo di te) dove si potranno già intuire le sue inclinazioni reggae. Con la partecipazione a The Voice ovviamente cerca il trampolino di lancio che la porti ad essere conosciuta alla massa. Coraggiosa la scelta del brano portato alle audizioni, No Diggity dei Blackstreet, dove riesce a fare emergere tutta la dolcezza graffiante della sua voce. L’artista ha sicuramente dei margini di crescita importanti che potranno portarla a emergere nell’edizione del talent show di Rai 2.

L’esibizione alle Blind di Tahnee Rodriguez

