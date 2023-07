Tale e Quale – Il Torneo 2021/ Anticipazioni replica: in palio il titolo di campione tra Pretelli, Orlando…

Tale e Quale – Il Torneo 2021: anticipazioni e diretta della replica

Raiuno continua a dedicare la prima serata di venerdì sera a Tale e Quale Show. Carlo Conti, con le sue trasmissioni, è sempre una garanzia per la Rai e, anche in questa calda estate, fa compagnia ai telespettatori con le repliche del suo show che tornerà in onda a settembre con nuovi concorrenti tra cui spiccano alcuni ex vipponi come Ginevra Lamborghini, Pamela Prati e Alex Belli. Oggi, venerdì 21 luglio, alle 21.25, Raiuno trasmette così la replica “Tale e Quale – Il Torneo”, una puntata unica trasmessa a novembre 2021.

Lo show va in onda dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma dove, tutti i concorrenti che si contendono il titolo di campione, si esibiscono dal vivo davanti alla giuria a cui è affidato il compito di stilare le classifiche finali.

I concorrenti del torneo di Tale e Quale 2021

A contendersi il titolo di Campione del Torneo di Tale e Quale del 2021 sono i migliori protagonisti dell’undicesima edizione ovvero Francesca Alotta, Stefania Orlando, Deborah Johnson, Gemelli di Guidonia, Dennis Fantina, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello e i migliori protagonisti della decima ovvero Barbara Cola, Carolina Rey, Pago, Virginio.

A giudicare tutte le esibizioni è sempre l’immancabile giuria formata da Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sempre più beniamino del pubblico.

Come vedere in streaming Tale e Quale

Tale e Quale Show è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano e può essere seguito sia in diretta televisiva su Raiuno che in diretta streaming grazie al sito o all’app Raiplay, disponibile per tutti i dispositivi. Su Raiplay, inoltre, è possibile vedere le singole puntate ed esibizioni delle varie edizioni della trasmissioni.

Anche la puntata di questa sera può così essere vista sia su Raiuno, subito dopo il quotidiano appuntamento con Techetechetè che in diretta streaming su Raiplay.

