Tale e Quale show: Carlo Conti svela il cast della nuova stagione/ “Tanto” GF Vip: sorpresa Cristina Scuccia

Tale e Quale show: Carlo Conti “pesca” tra i volti iconici del GF Vip: da Alex Belli a Pamela Prati

Ormai ci siamo, i palinsesti televisivi targati 2023-2024 iniziano a prendere una forma definita e chiara e con essi anche i programmi cult che allieteranno la prossima stagione. Uno di questi sarà senza dubbio Tale e Quale show; come riporta 361 Magazine, è stato proprio il conduttore – Carlo Conti – a rivelare questa mattina tutti gli incredibili nomi che faranno parte della prossima edizione del talent canoro dedicato ai volti noti del mondo dello spettacolo.

Come si evince dai nomi fatti da Carlo Conti questa mattina rispetto al cast della prossima edizione di Tale e Quale e show, è palese un’affluenza corposa di volti già visti in altri talent e reality. In particolare, spicca una corposa presenza di alcuni ex concorrenti del GF Vip con riferimento alle ultime edizioni. Ben 4 sono i vipponi scelti dal conduttore: Pamela Prati, Alex Belli, Maria Teresa Ruta e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima tra l’altro ha partecipato proprio all’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini oltre ad aver tentato di approdare all’Eurovision Song Contest 2023 passando per “Una voce per San Marino”.

Tale e Quale show: dall’Isola dei Famosi arriva Cristina Scuccia

Come anticipato – e stando a quanto riportato da Magazine 361 – la nuova stagione di Tale e Quale show condotta sempre da Carlo Conti sarà caratterizzata dalla presenza di alcuni personaggi che hanno “infiammato” il GF Vip. Inutile sottolineare la risonanza di Pamela Prati; per lei addirittura due sono state le volte nella Casa più chiacchierata d’Italia. Altrettanto superfluo sarebbe sottolineare l’influenza di Alex Belli al GF Vip, senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di tutte le edizioni del reality.

Carlo Conti – come racconta il portale – non si è chiaramente soffermato nel rivelare quali ex concorrenti del GF Vip prenderanno parte alla nuova edizione di Tale e Quale show. Infatti, il conduttore ha reso noti tutti i 10 nomi del cast: saranno presenti anche i “ripetenti” Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Inoltre, grande attesa anche per Cristina Scuccia – ex Suor Cristina – reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi e nota per la sua partecipazione a The Voice Italia quando ancora indossava le vesti sacre. Ecco l’elenco completo di tutti i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale show:

– Jasmine Rotolo

– Cristina Scuccia

– Ilaria Mongiovi

– Lorenzo Licitra

– Scialpi

– Gaudiano

– Pamela Prati

– Maria Teresa Ruta

– Alex Belli

– Ginevra Lamborghini











