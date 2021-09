Tale e Quale Show 2021, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: riscatto per Stefania Orlando?

Tale e Quale Show 2021, anticipazioni e diretta seconda puntata

Tale e Quale show 2021, dopo il successo ottenuto dalla prima puntata che si è conclusa con il trionfo dei Gemelli di Guidonia che si sono calati nei panni di Achille Lauro, Orietta Berti e Fedez cantando la hit estiva “Mille”, torna in onda oggi, venerdì 24 settembre, in prima serata, con la seconda puntata. Al timone dello show, come sempre, c’è Carlo Conti affiancato da una giuria in parte nuova e, soprattutto, da nuovi concorrenti che hanno già conquistato il cuore del pubblico.

La prima puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 3.969.000 telespettatori, share 22,48% vincendo la sfida con il Grande Fratello Vip 2021. La musica, le imitazioni, i costumi e il divertimento dello show appassionano ormai da anni il pubblico, pronto a seguire anche la seconda puntata. Quali imitazioni vedremo questa sera? Andiamo a scoprire tutto.

Le imitazioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2021

I concorrenti di Tale e Quale Show 2021, questa sera, dovranno imitare i grande nomi della musica italiana e internazionale. Sul palco dello show di Carlo Conti arriverà così Liza Minnelli interpretata da Francesca Aleotta. Deborah Johnson, invece, si esibirà nei panni di Tina Turner mentre Baby K sarà imitata da Federica Nargi.

Spazio, poi, a Donatella Rettore che sarà imitata da Stefania Orlando. Prova molto difficile per Alba Parietti che dovrà calarsi nei panni di Damiano dei Maneskin mentre Dennis Fantina si trasformerà in Claudio Baglioni. Sul palco di Tale e Quale Show, inoltre, arriveranno anche i Bee Gees interpretati dai Gemelli di Guidonia. Biagio Izzo, invece, sarà Nino D’Angelo, Simone Montedoro omaggerà Franco Califano, Pierpaolo Pretelli si trasformerà nell’idolo dei giovani, Sangiovanni. Ciro Priello, infine, sarà Mika.

La giuria di Tale e Quale Show 2021: attesa per il Malgioglio show

Tutte le esibizioni dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021 saranno giudicate dalla giuria fissa dello show. A stilare la classifica finale, infatti, saranno i giudici fissi Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Vincenzo Panariello. Anche questa sera, tuttavia, ci sarà un quarto giudice segreto.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage, tuttavia, pare che il quarto giudice sarà Vincenzo De Lucia che si accomoderà in giuria imitando Maria De Filippi. Per vedere la seconda puntata di Tale e Quale Show 2021 basta sintonizzarsi su Raiuno a partire dalle 21.25 o collegarti a Raiplay per seguire la diretta streaming.

