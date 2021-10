Tale e quale show 2021, Pagelle 4a puntata/ Adele conquista, Pierpaolo Pretelli top

Si è conclusa la quarta puntata di Tale e quale show 2021. Lo show ha visto Pierpaolo Pretelli e il suo Clementino conquistare tutto: dalla preferenza del pubblico da casa, il primo posto della classifica di Cristiano Malgioglio fino all’inevitabile vittoria della puntata a fine serata. Tutti hanno voluto premiare la capacità del ragazzo di cimentarsi con il dialetto napoletano in una canzone così difficile come Cos Cos Cos (Voto 8). Il fondo della classifica invece è ormai occupato perennemente da Biagio Izzo, che con le sue esibizioni diverte tutto il pubblico grazie soprattutto ai suoi siparietti prima, dopo e durante l’esibizione, questa sera anche con il suo napoletano-portoghese (Voto simpatia:6.5, Voto esibizione: 5).

La quarta puntata di Tale e quale Show ha registrato un brusco calo per i Gemelli di Guidonia che con la loro interpretazione dei Ricchi e Poveri hanno fatto divertire la giuria, ma non sono riusciti a convincerla tanto quanto gli altri concorrenti classificandosi all’ottavo posto della classifica finale (Voto 6). Ciro Priello ha interpretato Marco Mengoni stesse movenze, ma voci diverse (Voto 6), Dennis Fantina ha interpretato Fausto Leali, una pressione non da poco quella del cantante, che si è trovato il vero Fausto Leali in studio pronto a giudicarlo dal vivo, saputa gestire magistralmente (Voto 7.5). Alba Parietti questa sera ha interpretato Guesch Patti in Etienne con sensualità ma con evidenti limiti canori (Voto 6). Federica Nargi ha avuto questa sera il compito di inaugurare la puntata con un’interpretazione di Daniela Goggi che da dietro le quinte a sua insaputa l’osservava e la valutava: un’esibizione tutto sommato carina (Voto 6.5).

Tale e quale Show 2021 le pagelle ai giudici

Compito arduo quello di questa sera a Tale e quale Show per Stefania Orlando che ha dovuto interpretare Anna Oxa duettando con il vero Fausto Leali nella canzone Ti lascerò. Alla fine dell’esibizione i giudici sono apparsi molto contenti, forse più per la presenza di Leali che per la sua performance (Voto 6.5). Francesca Alotta ha interpretato una magistrale Adele nella canzone Rolling in the Deep, dopo l’esibizione ha spiegato di aver avuto qualche problema con il trucco e le protesi create appositamente per farla apparire il più simile possibile alla cantante. Dal punto di vista vocale quasi impeccabile, canta da seduta e riesce a cambiare registro vocale quasi come la vera Adele (Voto 7.5), Simone Montedoro trasporta tutti nel 1973 con la sua interpretazione di Peppino di Capri in Champagne interpretando da vero attore le movenze del cantante (Voto 6.5).

Oltre ai soliti tre giudici durante la quarta puntata di Tale e quale Show nelle vesti di giudice ospite c’era Asia Argento interpretata da Francesca Manzini, la sua imitazione ha giocato molto sull’argomento del disgustoso, tema tanto caro alla donna, poco presente e spesso ripetitiva nei giudizi (Voto 6). Loretta Goggi e Giorgio Panariello sono due giudici molto simili, quasi sempre concordi a trovare il lato positivo nelle esibizioni dei concorrenti, anche quando non c’è (Voto 6). Il giudice più discusso e chiacchierato di questa edizione di Tale e quale Show 2021 è Cristiano Malgioglio sempre pronto a criticare in maniera creativa e sempre diversa le esibizioni dei concorrenti e quasi mai a lodarli per il lavoro fatto, i suoi complimenti valgono il doppio (Voto 6.5).



