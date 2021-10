Tale e Quale Show 2021, 4a puntata/ Diretta e classifica: chi sarà il quarto giudice?

Tale e Quale Show 2021: anticipazioni e diretta quarta puntata

Venerdì 8 ottobre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Tale e Quale Show 2021. Il programma di Carlo Conti continua a riscuotere un grandissimo successo non solo in tv, ma anche sui social con migliaia di interazione e confermandosi uno degli show più amati dal pubblico italiano. Divertimento, musica e leggerezza sono gli ingredienti fondamente della ricetta che garantisce un successo sicuro alla Rai.

Anche questa sera ci saranno tantissimi imitazioni che regaleranno sia emozioni, ma anche una serata spensierata ai telespettatori. Dopo il successo di Denis Fantina nella terza puntata che ha trionfato imitando Michele Zarrillo con, alle sue spalle, Stefania Orlando nei panni di Mina e Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart, chi vincerà al termine della quarta puntata?

Tale e Quale Show 2021: le imitazioni della quarta puntata

Quali imitazioni saranno al centro della quarta puntata di Tale e Quale show 2021? Francesca Alotta sarà Adele, Deborah Johnson si trasformerà in Diana Ross, Federica Nargi assumerà le sembianze di Daniela Goggi, Stefania Orlando imiterà Anna Oxa mentre Alba Parietti avrà le sembianze di Guesch Patti. Dennis Fantina, invece, imiterà Fausto Leali, i Gemelli Guidonia si trasformeranno nei Ricchi e Poveri, Biagio Izzo omaggerà Carmen Miranda, Simone Montedoro sarà Peppino di Capri, Pierpaolo Pretelli si trasforerà in Clementino e, infine, Ciro Priello sarà Marco Mengoni.

La classifica provvisoria degli 11 artist dopo tre puntate vede in testa Deborah Johnson, a pari merito con i Gemelli di Guidonia, vincitori delle prime due puntate. Alle loro spalle c’è, invece, Francesca Alotta. Chi vincerà questa sera?

La giuria di Tale e Quale Show 2021

Come ogni settimana, anche questa sera, tutte le esibizioni di Tale e Quale Show 2021 saranno giudicate dalla giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio a cui si affiancherà un quarto giudice a sorpresa che sarà svelato all’inizio della serata.

Al termine della serata, la giuria stilerà la classifica per eleggere il vincitore della puntata. Anche il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa regaleranno ai tre concorrenti indicati 5, 3 e 1 punto che incideranno sulla classifica finale.

