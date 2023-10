TALE E QUALE SHOW 2023, 6A PUNTATA/ Classifica, diretta, imitazioni: Scialpi si ritira, Jo Squillo stupisce

Tale e Quale show 2023, diretta 6a puntata e commento live: Scialpi si ritira dalla gara

Parte in ritardo la puntata di Tale e Quale Show 2023 del 27 ottobre a causa di un’edizione straordinaria del TG1 con le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Palestina, scossa da nuovi e pesanti attacchi. Carlo Conti dà dunque il via alla diretta con un tono meno festoso, pronto tuttavia a dare il via allo show perché “Lo spettacolo deve comunque andare avanti”.

Così, dopo aver salutato la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e questa sera l’imitazione di Christian De Sica. Eccezionalmente c’è in studio anche Alessia Marcuzzi per presentare la nuova edizione di Boomerissima. Dopo la notizia del ritiro costretto dalla gara di Scialpi dopo una brutta caduta dietro le quinte, arriva sul palco la prima concorrente di questa sera: Jo Squillo nei panni di Mina. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Tale e quale show 2023, le anticipazioni della 6a puntata

Torna questa sera il grande appuntamento con Tale e quale show 2023. Carlo Conti prende nuovamente in mano le redini del suo show musicale che, ormai da anni, trasforma il venerdì sera di Rai1 in un grande varietà per tutte le età. Al centro dell’attenzione, anche nella sesta puntata, i concorrenti pronti a cimentarsi con nuove imitazioni. Una settimana fa è stato Lorenzo Licitra a dominare la classifica, grazie alla sua interpretazione di Alex Baroni. Al secondo posto, alle sue spalle, si è piazzato Gaudiano con l’imitazione di Hozier, mentre Jo Squillo ha conquistato il terzo posto con Annie Lennox.

Anche questa sera, come in ogni puntata, è confermata la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ad affiancarli come sempre è un quarto giudice d’eccezione. Nella puntata odierna, come anticipato da TvBlog, ci sarà Christian De Sica: non sarà il vero attore, ma un tale e quale a lui, ossia David Pratelli. Inoltre, ci sarà anche Alessia Marcuzzi, prossima alla partenza della nuova edizione di Boomerissima su Rai2.

Le imitazioni della 6a puntata: Maria Teresa Ruta torna in gara

Ma quali saranno le esibizioni di Tale e quale show 2023 in programma questa sera, nella sesta puntata? Manca una settimana alla fine della proclamazione del campione e il gioco entra nel vivo. Ecco quali cantanti dovranno imitare i concorrenti. Jasmine Rotolo imiterà Noemi, Gaudiano vestirà i panni di Tananai, Jo Squillo quelli di Mina e Pamela Prati quelli di Carmen Miranda. Ginevra Lamborghini farà un’imitazione di Madame, mentre Alex Belli avrà le sembianze di Toto Cutugno e Lorenzo Licitra quelle di Michael Jackson.

Spazio poi a Ilaria Mongiovì con l’imitazione di Marcella Bella, mentre a vestire i panni di Nancy Sinatra sarà Maria Teresa Ruta, che torna sul palco dopo l’infortunio durante le prove e dopo essere stata sostituita dalla figlia Guenda Goria nella precedente puntata. Infine, il duo composto da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli dovrà imitare Las Ketchup, affiancati da un terzo cantante non ancora ufficializzato. Assente invece Scialpi che, a causa di un problema alla caviglia, ha dovuto ritirarsi ufficialmente dalla gara.

Tale e quale show 2023, dove vederlo in tv e in streaming

La sesta puntata di Tale e quale show 2023 è in programma per questa sera, venerdì 27 ottobre, in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21.25 circa. Non c’è però solo la messa in onda sul piccolo schermo: per chi desiderasse vederla in streaming, è infatti disponibile la piattaforma di Raiplay.

