Tale e quale show, chi sono i concorrenti della nuova edizione?/ Cinque donne e…

Tale e quale show, tra i concorrenti Valeria Marini e Gilles Rocca

Il 30 settembre partirà la prossima edizione di Tale e quale show. Dopo varie indiscrezioni, i nomi degli undici concorrenti in gara sono stati finalmente rivelati. Carlo Conti ha ufficializzato il cast dei volti noti che saliranno sul palco per imitare le star della musica italiana e internazionale. A quanto si apprende, gli undici concorrenti in gara saranno cinque uomini e sei donne pronti a sfidarsi a colpi di musica e imitazioni fino alla proclamazione del vincitore dell’edizione. I cinque concorrenti uomini di Tale e quale show saranno Antonino Spadaccino volto storico del talent show Amici e vincitore dell’edizione 2004, l’attore Andrea Dianetti, l’imitatore Claudio Lauretta, Francesco Paolantoni affiancato dal coach Gabriele Cirilli, già concorrente del format nel 2020 e Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le stelle ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Tra le donne annunciata la presenza di Alessandra Mussolini che dopo aver partecipato a Ballando con le stelle ha deciso di rimettersi in gioco questa volta con le imitazioni. A fare più scalpore è il nome di Valeria Marini. In questi anni la showgirl ha girato molti reality ma la sua passione è rimasta la musica. Valeria è pronta a cimentarsi con le imitazioni e il pubblico è curioso di sapere se Valeria supererà questa importante prova. A completare il cast femminile ci sono anche Rosalinda Cannavò, attrice ed ex gieffina della quinta edizione del GF Vip, Elena Ballerini, conduttrice di Mezzogiorno in famiglia, Samira Lui e Valentina Persia anche lei ex concorrente dell’Isola dei Famosi nell’edizione di Gilles Rocca.

A Tale e quale show ritroviamo la stessa giuria dello stesso anno. Confermati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Scartati diversi nomi che erano circolati sul web come Alex Belli, Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié richieste a gran voce dal pubblico. In realtà Alex Belli ha smentito di aver sostenuto il provino per Tale e quale show. In un’intervista a SuperGuida Tv l’attore ha chiarito di non essere mai stato in trattativa per il programma.

Con un post pubblicato su Instagram, il conduttore ha deciso di svelare i nomi dei concorrenti della prossima edizione dello show. Nel cast personaggi noti e meno noti come Samira Lui, modella che ha partecipato a Miss Italia 2017 classificandosi al terzo posto e che Carlo Conti ha voluta con sé come professoressa de L’Eredità, al suo fianco ai David di Donatello in coppia a Drusilla Foer. Ci sono poi ex concorrenti di reality e di talent. Carlo Conti ancora una volta ha voluto mettere su un cast variegato che potesse sodisfare i gusti del pubblico. Sulla carta il cast potrebbe far storcere il naso a qualcuno ma sicuramente i concorrenti mostreranno le loro capacità facendo ricredere il pubblico.

