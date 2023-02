Tali e Quali Show 2023, finale/ Diretta e vincitore: Ubaldo Pantani e Gabriella…

Tali e Quali Show 2023, anticipazioni e diretta

Sabato 4 febbraio, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce la finalissima di Tali e Quali Show 2023, la trasmissione dedicata alle imitazioni di personaggi famosi in cui i concorrenti sono persone comuni che, per una sera, vivono un’intensa emozione esibendosi dal vivo davanti ad una giuria integerrima pronta a premiare i concorrenti più meritevoli. Dopo il successo ottenuto nelle precedenti puntate, questa sera, Conti conduce la finalissima in cui ad esibirsi saranno i nove finalisti che hanno staccato il biglietto per l’ultima, attesissima puntata.

I nove finalisti porteranno sul palco l’esibizione con cui hanno convinto la giuria. Il pubblico potrà così ascoltare alcuni grandi brani della musica italiana e internazionale interpretati dalle grandi star della musica italiana e internazionale.

I finalisti di Tali e Quali Show 2023

Dopo essersi preparati per tutta la settimana con i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, i finalisti di Tali e Quali Show 2023, questa sera, si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Sul palco di Raiuno, così, proveranno a conquistare la vittoria del programma Martina Cascio (Adele), Francesco Pasculli (Ligabue), Massimo Ronza (Fausto Leali), Roberto Romanelli (Ivan Graziani), Federico Serra (Andrea Bocelli), Roy Paladini (Michael Jackson), Moonskin (Maneskin), Fulvio Cerulli (Piero Pelù) e Michele Carovano (Vasco Rossi).

La giuria della finale di Tali e Quali Show 2023

La giuria della finalissima di Tali e Quali Show 2023 è più numerosa e più ricca del solito. Accanto ai titolari Cristiano Malgioglio, Loretta Gocci e Giorgio Panariello ci saranno anche Ubaldo Pantani e Gabriella Germani che, da imitatori esperti e professionisti, potranno valutare con maggior precisione ogni esibizione.

Come per tutti i programmi di Raiuno, anche la finalissima di Tali e Quali Show 2023 è visibile non solo in diretta televisiva su Raiuno, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.











