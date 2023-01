Tali e quali show 2023, semifinale/ Diretta, concorrenti e classifica: Renzo Arbore…

Tali e Quali Show 2023, anticipazioni e diretta semifinale

Sabato 28 gennaio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con il divertimento di Tali e Quali Show 2023. Quella di questa sera è la penultima puntata dello show di Carlo Conti dedicato alle imitazioni dei grandi artisti italiani e internazionali. Tale e Quale, sia nella versione vip che nip si conferma una della trasmissioni più amate dal pubblico italiano. La forza dello show di Carlo Conti è sicuramente la leggerezza con cui i concorrenti salgono sul palco mettendosi totalmente in gioco. Nel corso della semifinale, saranno tanti i personaggi famosi che saranno imitati dai concorrenti che proveranno a conquistare un posto nella finalissima in programma sabato 4 febbraio.

Tutti i concorrenti, nel corso della semifinale, si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli dopo essersi preparati, per tutta la settimana, con i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la actor coach Emanuela Aureli.

Le imitazioni della semifinale di Tali e Quali Show 2023

Quali imitazioni animeranno la semifinale di Tali e Quali Show 2023? previste in scaletta per sabato 28 gennaio, sono presenti personaggi molto famosi come Mahmood, i Maneskin, Barbra Streisand, Piero Pelù, Katy Perry, Michael Bublé, Francesca Michielin, Joe Cocker, Alberto Camerini, Ana Mena, J-Ax e Fedez. I concorrenti non famosi dovranno così affrontare sfide difficili per riuscire a conquistare un posto nella finalissima.

Ad esibirsi, come nelle precedenti puntate, saranno anche gli ospiti fissi ovvero Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. I due dovrebbero calarsi nei panni di J-Ax e Fedez. Sarà davvero così o ci sarà un colpo di scena?

La giuria di Tali e Quali Show 2023

Come sempre, a giudicare tutte le esibizioni di Tali e Quali Show 2023 sarà la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Anche questa sera, però, la giuria ufficiale avrà un quarto giudice ovvero Renzo Arbore, pronto a commentare tutte le esibizioni dei concorrenti.

Come sempre, infine, vi ricordiamo che la semifinale di Tali e Quali Show 2023 può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, subito dopo la puntata de I soliti ignoti e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.

