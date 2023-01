Tali e quali show 2023 pagelle 3a puntata/ Classifica: Federico Serra come Bocelli!

Tali e Quali Show 2023, classifica e pagelle 3a puntata: Panariello spassoso col duo Cirilli-Paolantoni

Ed eccoci con le pagelle della terza puntata di Tali e Quali Show 2023, con un nuovo verdetto che vede due concorrenti accaparrarsi la qualificazione per la finalissima. Parliamo del vincitore Andrea Bocelli, interpretato da un ottimo Federico Serra, e dal secondo concorrente in classifica, Michael Jackson, imitato da Roy Paladini. Per quanto riguarda i voti e le pagelle della puntata, partiamo dal fondo della graduatoria, con l’accoppiata Cirilli e Paolantoni che è ormai garanzia di divertimento e leggerezza. Più che le loro imitazioni (Gemelle Kessler) a scatenare ilarità sono le gag coi giurati e soprattutto le battute di un Panariello in grande spolvero. Voto 8.

Non indimenticabile l’imitazione di Cher: il volenteroso concorrente dimostra di cavarsela in maniera adeguata dal punto di vista vocale, meno però nell’imitazione pura del personaggio. Voto 5. Non convincono – evidentemente non solo noi, dato che hanno chiuso nei bassifondi della classifica – i Palasport con l’imitazione “macchietta” dei Pooh. Voto 4,5. Se la cava decisamente meglio Giuseppe, che indossa i panni di Dargen D’Amico reinterpretandolo con grande energia. Credibile, a tratti, voto 6,5.

Piazzamento in classifica abbastanza decoroso per The Puppini Sisters, che Malgioglio però avrebbe inspiegabilmente e generosamente piazzato sul podio. Ci chiediamo solo una cosa: perché? Voto 5,5. Chi poteva certamente ambire ad una posizione migliore è l‘imitatrice di Lady Gaga, vale a dire Alice Oilvari, che si è dovuta accontentare di un sesto posto. Performance più che convincente per quanto ci riguarda. Voto 7,5. Buona imitazione anche da parte di Veronica, con la sua gradevole Laura Pausini: voto 7. Saliamo di livello con l’imitatore di Achille Lauro, riproposto in maniere credibile e fedele. Voto 8.

Arriviamo quindi ai primi tre classificati della terza puntata di Tali e Quali Show 2023, partendo dal terzo concorrente arrivato sul podio, ovvero Gero, l’imitatore di Eros Ramazzotti. L’aspirante finalista ha ricevuto una sorta di “certificazione qualità” da un esperto come Mezzancella, che di imitazioni se ne intende e difficilmente sbaglia. Voto 7,5. Di almeno un punto sopra il secondo classificato c’è Roy Paladini, nei panni di un grandioso Michael Jackson. Fedele, credibile ed estremamente capace nella gestione del palco. Voto alla performance: 8,5. Voliamo ad alta quota, forse altissima, infine, con il campione della puntata Andrea Bocelli, imitato brillantemente e con eleganza da un super Federico Serra. Voto 9 -.











