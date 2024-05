Talia Pnina Billig, moglie di José James/ Chi è “Taali”? Nomination ai Grammy e i duetti in quarantena con…

TALIA PNINA BILLIG, MOGLIE E SOCIA DI JOSE’ JAMES: INSIEME HANNO FONDATO…

Talia Pnina Billig, in arte Taali: chi è la moglie di José James, il cantante statunitense che questa sera si esibirà dal vivo nel corso della nuova puntata di “Propaganda Live” presentando anche il suo ultimo album, uscito solo poche settimane fa? Anche se meno conosciuto dal pubblico italiano, fatta eccezione per gli appassionati di musica jazz e soul, oltre che la stampa specializzata di settore, James negli States è da quindici anni una delle voci più apprezzate di quella scena: meno si sa, invece, alle nostre latitudini della sua compagna, di qualche anno più giovane di lui ma attiva non solamente come songwriter ma anche come produttrice e fondatrice di una label tutta sua assieme al marito.

Se di José James e della sua ospitata su La7 parliamo questa sera in un pezzo a parte, scopriamo qualcosa di più su Taali, a.k.a. Talia Pnina Billig, cantautrice classe 1988 che nel corso della sua carriera ha già ricevuto una prestigiosa candidatura ai Grammy Awards nel 2021 nella sezione dedicata al ‘Best Arrangement, Instrumental and Vocals’ per il suo lavoro a quattro mani con Becca Stevens. Sposata da cinque anni con José James (la coppia era convolata a nozze nel 2019), Talia Pnina Billig vive col compagno in quel di Pasadena, California, ma è originaria di New York, dove il marito aveva mosso i primi passi nel mondo della musica e studiato al ‘The New School for Jazz and Contemporary Music’. Di origini ebraiche, da piccola Taali era appassionata al pianoforte e poi si era iscritta alla ‘New School’ frequentata dal futuro marito.

LA CARRIERA DI TAALI, DALL’AMORE PER IL PIANOFORTE AI GRAMMY AWARDS

Anzi sarà proprio durante la permanenza presso la prestigiosa scuola di jazz del Greenwich Village di New York che Talia Pnina Billig, moglie di José James, conosce il futuro compagno: con il suo “The Orchard Sessions” (18 sessioni in totale) aveva collaborato con altrettanti artisti tra cui il cantautore jazz-soul di Minneapolis. Questi, successivamente, nel 2014 aveva invitato Taali a collaborare al suo secondo album in studio, “While You Were Sleeping”, di cui la Billig aveva firmato due canzoni, finendo per andare in tournée mondiale con lui per promuovere il disco pubblicato nel 2014 dall’etichetta Blue Note. Da allora passeranno tre anni prima del suo lp di debutto, “I Am Here” del 2017 e uscito sotto etichetta Rainbow Blonde Records, sua e di James. È anche a questo periodo che risale il moniker Taali, da allora adottato dall’artista e si rifà a un nomignolo datole in famiglia.

Come accennato, oggi Talia Pnina Billig, moglie di José James, vive con lui a Pasaden ultima tappa di un piccolo giro del mondo che ha visto l’artista newyorchese trasferirsi per un piccolo periodo anche ad Amsterdam nel 2021 e andare in tour in diversi Paese europei prima del definitivo ritorno negli States nel giugno del 2022, dove ha pubblicato intanto il nuovo disco omonimo “taali” (2023). Un momento molto tenero della loro vita privata c’era stato durante la quarantena da Covid-19 con i due artisti che -al pari di altri colleghi- si erano ingegnati per divertire i fan e tenere viva la vena creativa tra le mura domestiche. “Alone Together Duets” si chiamava il loro ‘home project’, con tanto di video in occasione del primo anniversario di matrimonio e l’ammissione di aver trovato l’amore (“we found love”) proprio grazie alla musica.











