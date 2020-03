Talisa si ritira?/ Problemi alla caviglia e cena romantica con Javier… (Amici 2020)

Settimana di alti e bassi in casetta ad Amici 2020 per la bella Talisa. La ballerina ha superato il suo primo serale ma le cose non sono andate come previsto perché i suoi problemi alla caviglia continuano a tenerla un po’ frenata rispetto ai suoi compagni. Le lacrime non sono mancate proprio per questo motivo visto che a fatica riesce a studiare i suoi pezzi e lo stesso ha fatto sul palco del serale al fianco di Giuliano Peparini che l’ha istruita sui movimenti e gli sguardi invitandola davvero a dare il massimo per riuscire a superare i suoi problemi fisici. Intanto in casetta se nei primi giorni si aggirava tra le sale con le stampelle, ultimamente l’abbiamo vista anche con le scarpe e senza appoggi, forse il problema si è sistemata e presto la vedremo ballare al massimo delle sue potenzialità?

TALISA DUBITA DI JAVIER AD AMICI 2020?

Per fortuna per lei, in casetta Talisa ad Amici 2020 non è da sola. Al suo fianco si schiera sempre l’amica Gaia Gozzi che prova a consolarla quando è in crisi al ritorno dalla sala prove, ma anche Javier. Proprio la liason con lui sta tenendo banco ormai da un paio di settimane ovvero da quando i due sono entrati in casetta e si sono scambiati le prime effusioni sotto l’occhio attento delle telecamere. Talisa si lascia andare spesso con lui a coccole e baci ma sa bene che qualcosa non torna e proprio parlare con Giulia si è detta un po’ indecisa sul da farsi: deve dare fiducia a Javier oppure no? Il ballerino ha passato la serata prima di entrare in casetta proprio al telefono con la sua fidanzata, quella che tutti pensavamo fosse la sua dolce metà, salvo poi rivelare che tra loro era tutto finito da almeno una settimana. E adesso?

UNA CENA SPECIALE CON JAVIER GRAZIE A TIMOR STEFFENS

Talisa ha avuto modo di dubitare di lui in quest’ultima settimana ad Amici 2020 e tutto per via del suo comportamento a volte controverso. Javier la coccola, la bacia e passa del tempo al suo fianco ma in giardino con Jacopo ha avuto modo di rivelare di aver pensato alla sua vita e anche alla sua ex. Cosa succederà tra loro? La novità della settimana è arrivata da Timor Steffens che venerdì scorso ha vinto il girone di Amici Prof e ha deciso di regalare alla ballerina una bella cena che lei ha deciso di condividere con Javier. La ballerina ha chiesto di andare in una trattoria a mangiare qualche piatto tipico romano e ha dovuto scegliere anche i vestiti suoi e di Javier che ha accolto poi la notizia con urletti vari e risatine, i due finalmente coroneranno il loro sogno d’amore?



