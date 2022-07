Tammy Abraham: “Voglio continuare con la Roma”/ “Scudetto? Tutti vogliamo vincerlo”

Tammy Abraham, attaccante della Roma e della nazionale inglese, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, per presentare la prossima stagione della propria squadra. Un campionato che sarà molto complicato viste le big presenti come Inter, Milan, Juventus senza dimenticare Napoli, la Roma stessa, Atalanta, Lazio e Fiorentina. Un campionato che si appresta ad essere avvincente e che avrà inizio dal 13 agosto 2022. Roma che sarà impegnata allo stadio Arechi di Salerno per il match contro i campani della Salernitana di Davide Nicola, voglioso di iniziare il campionato al meglio dopo la salvezza miracolosa dello scorso anno.

L’attaccante della Roma esprime subito la sua fierezza per il colpo Paulo Dybala, al quale, come dice l’inglese, ha mandato un messaggio subito dopo la presentazione dell’asso argentino. Una coppia che può fare tanti gol e lo sa bene Josè Mourinho che si coccola i due calciatori con la speranza di intraprendere un cambio di rotta per la prossima stagione, nonostante la scorsa, non sia stata negativa con la vittoria della Conference League. Lo stesso Tammy Abraham ha parlato anche dell’obiettivo della Roma, il ritorno in Champions League. Nel frattempo quest’anno si punterà all’Europa League.

Abraham suona la carica: “Spero di battere il mio record di gol”

Le parole di Abraham sull’inizio di campionato da affrontare: “L’ultima è stata una buona stagione, ma io lavoro perché quella successiva sia sempre la migliore del mia carriera. Spero riuscire a battere il mio record di gol. Senza fretta, però, perché non sono ancora al cento per cento della condizione. D’altronde a questo punto del lavoro, nessuno lo è. Spero di essere pronto per la Salernitana“. Continua l’attaccante ripensando alle parole al suo arrivo dello scorso anno: “Quando sono arrivato avevo promesso di vincere un titolo e lo abbiamo fatto. Ora dico che voglio continuare a vincere con la Roma“.

Sul sogno scudetto Abraham risponde serenamente, senza nascondere le sue emozioni ed i suoi obiettivi: “Direi una bugia se dicessi che non voglio vincere lo scudetto. Tutti vogliamo vincerlo, ma dobbiamo dimostrare sul campo il nostro valore. Abbiamo una grande squadra, una grande società e un grande allenatore. Solo il cielo è il nostro limite“. Parole da leader quelle di Tammy Abraham per la prossima stagione calcistica della Roma di Josè Mourinho che sicuramente parte con grandi favori del pronostico, alla luce degli acquisti della società romana per quest’anno.











