Tananai a Sanremo 2023/ Con Tango sogna la vittoria del Festival di Sanremo 2023 ma..

Comunque andrà, Tananai non dimenticherà questo Festival di Sanremo 2023. Con il brano Tango ha incantato il suo pubblico e naturalmente tutto l’Ariston, interpretando al meglio un vero e proprio inno all’amore, capace di resistere anche alla guerra scoppiata quasi un anno fa in Ucraina. Un brano molto diverso da Sesso Occasionale, portato in gara lo scorso anno, con un significato decisamente più profondo e che ha tutte le carte in regole per ritagliarsi un piazzamento in classifica importante. I fan sono già stati chiamati a raccolta in vista della finale, ma la concorrenza è serrata. Di sicuro Tananai può e deve puntare più in alto, rispetto allo scorso anno, quando concluse nei bassifondi della graduatoria. Anche il direttore artistico e conduttore Amadeus ha riconosciuto la sua crescita, sottolineandone il potenziale e la determinazione con la quale ora sembra potersi giocare le sue carte ai vertici della kermesse.

Tananai ad un passo dalla top five al Festival di Sanremo 2023

In questa edizione del Festival, Tananai sembra aver detto addio al cantante ancora acerbo visto all’opera lo scorso anno. Il ventisettenne si è trasformato, sia musicalmente che caratterialmente. Dopo aver riempito le piazze negli ultimi dodici mesi, Tananai ha acquisito sicurezza e autostima. Con Tango si è ripreso il lato più romantico del suo carattere. “Sono cambiato, voglio portare l’altro lato di me che è sempre stato presente e che non ho avuto modo di far vedere perché puoi portare solo una canzone”, aveva ammesso alla vigilia del Festival di Sanremo.

Coi suoi successi e le sue nuove consapevolezze, il ragazzo ha dato prova sul palco di aver compiuto quel processo di maturazione annunciato. “Ho capito che le cose vanno meritate perché una volta che ti arrivano ci metti un attimo a perderle e io non voglio che succeda. E ho capito che un modo con cui posso ottenerlo è attraverso dedizione, passione, professionalità e serietà”, le sue parole. Adesso alle porte la sfida più difficile e stimolante: la finale del Festival di Sanremo.

