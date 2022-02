Tananai e Rosa Chemical, cover “A far l’amore comincia tu”/ Omaggio a Raffaella Carrà (Sanremo 2022)

TANANAI, COVER “A FAR L’AMORE COMINCIA TU” A SANREMO 2022

Tananai e Rosa Chemical fanno rivivere Raffaella Carrà sul palco del Festival di Sanremo 2022, interpretando “A far l’amore comincia tu” in occasione della serata delle cover. Una scelta, quella dell’artista (accompagnato nella circostanza dal rapper grugliaschese), che consentirà a tutti gli spettatori di chiudere gli occhi per almeno un paio di minuti e ricordare la showgirl scomparsa lo scorso 5 luglio all’età di 78 anni dopo una lunga e silenziosa lotta contro la malattia. La canzone è una hit di livello internazionale e, come lascia intendere il titolo, ha come oggetto l’esortazione di una donna disinibita e spregiudicata nei confronti del suo uomo, abbattendo la barriera del tabù.

Testo completo “A far l’amore comincia tu" di Raffaella Carrà/ Cover a Sanremo 2022

Il singolo fu campione di vendite (oltre 20 milioni di copie), con grande riscontro in Germania (“Liebelei” il titolo tedesco) e in Inghilterra (“Do it Do it again”). Inoltre, come anche i giovanissimi sanno, nel 2011, per mezzo della collaborazione tra Raffaella Carrà e il dj e produttore Bob Sinclar, nacque un remix del brano dal titolo “Far l’amore”, divenuto un pezzo suonato e ballato ovunque, sino a diventare addirittura l’inno del Gay Pride nello stesso anno.

TANANAI E ROSA CHEMICAL AL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Il primo dei due artisti che canteranno “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà è Tananai (il secondo Rosa Chemical, ndr), in gara tra i big del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Sesso occasionale”. Il vero nome del giovane è Alberto Cotta Ramusino ed è un dj e un produttore già piuttosto noto nel panorama musicale di Milano e dintorni. Nel suo retroterra professionale spiccano il progetto solista “Not For Us”, imperniato su pezzi dal taglio elettronico, house e trap, e la partecipazione alla seconda edizione del talent “Top Dj” nel 2015, esperienza grazie alla quale pubblicò il primo album “To discover and forget”.

Il nome d’arte Not For Us è stato abbandonato da Tananai nel 2018, quando ha pubblicato “Volersi male”, brano che l’ha avvicinato molto al mondo della musica indie. Dopo alcune canzoni, nel gennaio del 2020 ha registrato la prima svolta significativa della sua carriera, pubblicando per Sugar Music “Giugno”, e quasi un anno dopo “Baby Goddamn” (Polydor/Universal Music). C’è poi “Maleducazione”, uscita lo scorso settembre, e un feat con Fedez nel suo nuovo album “Disumano” con “Le madri degli altri”.

ROSA CHEMICAL, CHI È?

La cover di “A far l’amore comincia tu” sarà eseguita da Tananai insieme a Rosa Chemical, alias Manuel Franco Rocati, rapper originario di Grugliasco, Comune della Città metropolitana di Torino che ha dato i natali anche all’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Rosa Chemical è nato il 30 gennaio 1998 e il suo nome d’arte deriva dall’unione dei termini Rosa, tributo alla madre, e Chemical, omaggio alla band My Chemical Romance. Ha debuttato con la pubblicazione di “Kournikova” nel 2018, quando è diventato contemporaneamente modello per “Gucci”.

A livello musicale, nel febbraio 2019 ha avviato una collaborazione con Greg Willen, inaugurata dal singolo “Rovesciata”. Dopo la pubblicazione del primo album “Okay Okay !!”, nel settembre 2019 ha pubblicato “Tik Tok”, raggiungendo la Viral 50 di Spotify Italia. In tanti lo paragonano ad Achille Lauro, ma, come ha raccontato lui in diverse interviste, nel suo caso “è diverso. Io ho la mia versione uomo e la mia versione donna. È un ragionamento più profondo. Il mio riferimento è Bad Bunny, che ha ucciso il machismo nel reggaeton”.



