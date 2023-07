Tananai e Sara Marino, crisi smentita/ La coppia passeggia innamorata tra le vie di Milano

Tananai e Sara Marino smentiscono la crisi: la paparazzata a Milano

Nelle ultime settimane sono circolate voci su una presunta crisi tra Tananai e Sara Marino, architetto che ha conquistato il cuore del cantante. La coppia che sta insieme da ben tre anni è apparsa più innamorata che mai tra le vie di Milano, mentre si godono una romantica passeggiata al chiaro di luna.

La coppia è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi, fuori dalla festa privata dell’Armani/Privè a Milano. Sguardi complici, mani avvinghiate l’una all’altra e dolci baci hanno fatto capire come l’artista e l’architetto siano sempre più innamorati. E’ lei che ha stregato il cantante dal 2020: “L’ho scelta perchè è particolare” ha affermato e, adesso, sembra guardarla con gli stessi occhi innamorati di tre anni fa.

Tananai è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale, cercando di proteggere la sua dolce metà dal clamore mediatico. Il cantante ha parlato poche volte di Sara Marino, architetto di interni che gli ha rubato il cuore: “Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Sara. Stiamo insieme da 3 anni è un architetto. Le avevo anche dedicato una rima nel pezzo Tha Supreme: “la mia tipa è un architetto, che bello, puoi ricostruire i club che ho distrutto. Nonostante questo è rimasta con me? Sì, è una santa” affermava ai microfoni di Radio Deejay.

In questi ultimi giorni, però, sembra che la coppia sia nel mirino del gossip per una presunta crisi. Secondo il portale Dagospia, il cantante avrebbe una cotta per la collega Gaia Gozzi: “Da un po’ di tempo gira la voce che ci sarebbe una grande simpatia tra lei e Tananai“. Queste indiscrezioni hanno gettato ombra sulla relazione tra i due, che hanno prontamente smentito tutto.











