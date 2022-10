Tananai: “Per rilassarmi vado a feste e rave”/ “Mi ritrovo mezzo nudo, ma sobrio!”

Tananai è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Stasera c’è Cattelan”, trasmissione andata in onda su Rai Due martedì 18 ottobre 2022. Il cantante, vera rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo e protagonista con Fedez e Mara Sattei del tormentone musicale dell’estate appena andata in archivio (“La dolce vita“, ndr), ha rivelato innanzitutto che prova a interagire in prima persona con i suoi fan sui social network: “Con la mia community provo a relazionarmi direttamente. A volte, avendo tante richieste in questo specifico periodo, scelgo con chi chattare in base alla foto profilo. Poi ci sono persone con cui ho più scambi perché sono fan più storici”.

Altre volte a Tananai capita di accedere all’interno di chat condivise, nelle quali ci sono più persone e “il titolo della chat cambia in base a quanto c*go coloro che ci sono all’interno oppure no. Se non rispondo per qualche tempo cambiano il nome… Se sono attivo, solitamente il titolo è ‘lontre’. Perché? Semplicemente per via del fatto che, quando ho fatto Sanremo Giovani, c’è stata la giornata di promo prima di fare la gara e la pagina di Sanremo della Rai chiedeva ai partecipanti di descrivere la propria canzone con un’emoji. Io dissi ‘una lontra’ e così nacque tutto”.

TANANAI: “NON GUARDO LA TV, MA ENRICO MENTANA MI RILASSA”

Nel prosieguo di “Stasera c’è Cattelan”, Tananai ha rivelato di non guardare più di tanto la televisione: “Sono un tipo più da serie tv o Netflix. Sono superfan di ‘The Office’. Poi, ho una sorta di feticcio per il giornalismo, inteso come opera d’arte e non di informazione. Mi rilassa tantissimo accendere il telegiornale, soprattutto con Enrico Mentana. Lui è un treno che va, ad alta velocità, ma comunque trova una sua stabilità”.

Inoltre, Tananai ha svelato di faticare a staccare dal lavoro: “Non sono mai in relax. Per provarci, cerco di trovare feste davvero f*ghe, come dei rave. Quando ci vado, capita che mi ritrovi mezzo nudo, ma sempre sobrio. E droghe zero!”.

