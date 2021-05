Tancredi Cantù Rajnoldi/ A Verissimo dalla musica al rapporto con il padre

Tancredi Cantù Rajnoldi eliminato durante la semifinale di Amici 2021, oggi sbarca a Verissimo per raccontare il suo percorso ma anche per mettere insieme i pezzi di quello che sarà il suo futuro. Nei giorni scorsi ha preso possesso dei suoi social e ha sottolineato il fatto di aver capito solo ora quanto entusiasmo ci sia intorno al suo lavoro e alla sua musica e presto proprio per i suoi fan ci saranno importanti novità. Dopo le lacrime per l’eliminazione, quindi, Tancredi prende in mano il suo futuro e la sua musica ma non prima di fare un’altra uscita in tv ospite del salotto di Silvia Toffanin dove parlerà di musica ma anche del tanto discusso rapporto con il padre. Fino a questo momento Tancredi non ha rivelato molto su quello che è il suo complicato rapporto con Alberto Cantu Rajnoldi volto noto nella galassia dell’alta moda, da decenni il direttore creativo della maison Giorgio Armani, ma oggi potrebbe un po’ sbottonarsi.

Tancredi Cantù Rajnoldi a Verissimo per parlare di Amici 2021 e del padre Alberto?

Già nelle scorse settimane, ad Amici 2021, Tancredi cantu Rajnoldi ha cantato spesso alcune barre dedicate al padre anche nella sua versione di “Figli delle stelle” ma poi, punzecchiato da Maria de Filippi, non è andato oltre e non ha detto molto. Adesso le cose per lui sono cambiate. Dovrà aprirsi ai fan gli stessi a cui nei giorni scorsi ha spiegato anche il suo particolare rapporto con Aka7even che alcuni avevano preso per ‘speciale’ liquidando i pettegolezzi e parlando di amicizia, niente di più. Tornerà sull’argomento anche ospite di Verissimo?

