Testo Standing ovation, canzone Tancredi a Sanremo Giovani 2024

Tancredi si appresta a vivere l’avventura di Sanremo Giovani 2024. Il giovane cantante sarà protagonista nella rassegna condotta da Alessandro Cattelan con un brano ironico, che andrà a mescolare sonorità di genere diverso, con un abito rap ma rivestito di pop, mentre il ritornello melodico ci racconta un mondo in preda a uno stato di confusione, che non sembra promettere troppo di buono.

“Per gran parte della canzone racconto quello che penso, attraverso immagini provocatorie e volutamente “forzate” ma è come se a farlo fosse, appunto, un altro personaggio“ le parole di Tancredi riportate da All Music Italia che ha raccontato le sue intenzioni con Standing ovation, la canzone con la quale tenterà di approdare tra i cantanti che si contenderanno la vittoria di Sanremo Giovani 2024.

Standing ovation, analisi testo e canzone Sanremo Giovani 2024

Nella sua canzone di Sanremo Giovani 2024, Tancredi parla delle difficoltà del mondo di oggi, provando ad anticipare dei tempi che in realtà sembrano essere ancora più complicati del previsto: “Standing ovation, Tutti in piedi che andrà sempre peggio, Voglio una stand ovation, Anche se non mi sto divertendo” canta il cantante lanciato al successo da Amici di Maria De Filippi.

Uno sguardo all’indietro con il quale Tancredi in Standing ovation cerca di comprendere gli errori che abbiano portato il mondo e le generazioni attuali a soffrire più del previsto e di quanto immaginato: “Questa vita è una giostra e più gira e più scava la fossa Colpa Di chi è stata la colpa Non lo so di sicuro non nostra”. Una canzone fresca e moderna con dei tratti disco nel ritmo che non manca di certo, Standing ovation è anche un inno al miglioramento, ma anche un messaggio alle rockstar che si atteggiano da tali, ma che poi faticano a venire ascoltati dagli altri.

TESTO “STANDING OVATION” DI TANCREDI

Standing ovation

Tutti in piedi che andrà sempre peggio

Voglio una stand ovation

Anche se non mi sto divertendo

Ho la faccia di Marilyn Manson

Questa notte do fuoco a una major

Prendo tutti i diritti e li vendo

Resta solo un pensiero stupendo

Giostra

Questa vita è una giostra

e più gira e più scava la fossa

Colpa

Di chi è stata la colpa

Non lo so di sicuro non nostra

Complimenti

Complimenti

Complimenti

Voglio standing ovation

Tutti in piedi che andrà sempre peggio

Voglio standing ovation

Per chi dice “Domani la smetto”

E se il mondo salta in aria

Questo fine settimana

Forse è meglio andare al mare

Vorrei solo una standing ovation

Anche se non mi sto divertendo

Tutto bene se chiedi come va

tutto male a dire la verità

Non ti sento col casino che c’è

Nono

Chiudi gli occhi, stiamo precipitando

Tu vai in crisi se nessuno ti guarda

C’è la crisi ma nessuno ne parla

Se poi mettono la musica a palla

Balla balla balla balla

Rockstar, tutti fanno le rockstar

Ma alla fine nessuno li ascolta

Colpa

Di chi è stata la colpa

Non lo so di sicuro non nostra

Complimenti

Complimenti

Complimenti

Voglio standing ovation

Tutti in piedi che andrà sempre peggio

Voglio standing ovation

Per chi dice “Domani la smetto”

E se il mondo salta in aria

Questo fine settimana

Forse è meglio andare al mare

Vorrei solo un momento per spegnere tutto e restare da solo

Per fare uno sbaglio e nel caso, se voglio, rifarlo di nuovo

Col mondo che corre

Tutto va avanti e io resto fermo

Non c’è più pace

Non c’è più amore

Non c’è più tempo

Complimenti

Complimenti

Complimenti

Voglio standing ovation

Tutti in piedi che andrà sempre peggio

Voglio standing ovation

Per chi dice “Domani la smetto”

E se il mondo salta in aria

Questo fine settimana

Forse è meglio andare al mare

Vorrei solo una standing ovation

Anche se non mi sto divertendo