Tancredi: “Ho avuto attacchi di panico”/ “Sono entrato ad Amici con la paura…”

L’avventura di Tancredi al serale di Amici 2021 è finita al termine della semifinale. Insieme a Serena Marchese non è riuscito a battere la concorrenza di Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Giulia e Alessandro. Il bilancio di Tancredi, tuttavia, è molto positivo. Il giovane cantautore è riuscito ad affermarsi e a conquistare grandi consensi sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori attraverso le sue canzoni. In un’intervista rilasciata al portale Whoopsee, Tancredi si è raccontato a 360 gradi svelando anche alcuni lati inediti della sua personalità. Il giovane artista ha confessato di non vedere l’ora di poter fare il primo live per scoprire la reazione che avrà quando salirà su un palco davanti ad un pubblico. Ripercorrendo tutto il suo percorso nella scuola, ha ammesso di aver avuto paura quando gli hanno detto di essere un nuovo allievo.

Tancredi e i problemi con l’ansia

“Sono entrato ad Amici con la paura di non poter gestire l’ansia” haraccontato Tancredi a Whoopsee. Il giovane cantautore ha poi aggiunto di aver avuto problemi in passato. “Già in precedenza ho avuto dei problemi a gestire l’ansia con annessi attacchi di panico. Solitamente mi vengono quando non sono in un contesto in cui mi trovo a mio agio, ed io avevo paura soprattutto questo, invece sono stato accolto in modo veramente caloroso ad Amici“. Nel corso della lunga intervista, inoltre, Tancredi ha parlato anche di Arisa spiegando la questione del like. “La questione Arisa è una cag**a, è tutto okay. Ci siamo anche sentiti perchè dopo l’eliminazione ero un po’ giù e mi ha consigliato di fare meditazione, nei prossimi giorni sarà anche a Milano quindi ci vedremo”, ha concluso.

