Tanganga, Milan o Roma?/ Calciomercato, il difensore piace sia a Pinto che a Maldini

Calciomercato news, anche la Roma oltre al Milan su Japhet Tanganga

In questa sessione di calciomercato estivo le varie squadre del nostro campionato stanno cercando di sistemare le loro rose così da affrontare al meglio la stagione che sta per cominciare ed in questo senso sia la Roma che il Milan starebbero puntando Japhet Tanganga del Tottenham per la difesa. Il ventitreenne inglese viene accostato ai rossoneri da diverse settimane specialmente dopo i colloqui avuti pure con il direttore generale dei londinesi Fabio Paratici.

Tuttavia, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti delle ultime ore, anche il general manager romanista Tiago Pinto starebbe pensando al centrale degli Spurs di mister Conte così da regalare al tecnico Mourinho un altro elemento importante dopo che avrà completato l’acquisto di Georginio Wijnaldum dal Paris Saint-Germain per il centrocampo. I rossoneri potrebbero invece affondare il colpo in tempi più brevi dato che hanno completato con il Club Brugge l’operazione per l’acquisto di Charles De Ketelaere.

Calciomercato news, Tanganga tra Milan e Roma per sistemare la difesa

Le chances di vedere Japhet Tanganga alla Roma o al Milan potrebbero dunque aumentare nella settimana di calciomercato alle porte. Nell’annata calcistica 2020/2021, sotto la guida di Antonio Conte, il classe 1999 Tanganga è stato in grado di raccogliere 19 presenze totali tra campionato e coppe a causa di un problema ad un ginocchio che ne hanno compromesso l’impiego sul terreno di gioco.

