Samuel Peron e l’addio a Ballando con le stelle

Dopo aver lasciato volontariamente Ballando con le stelle per dedicarsi ad altri progetti, Samuel Peron ha ricevuto la telefonata di Milly Carlucci che gli ha chiesto di tornare temporaneamente nel programma per affiancare Federica Pellegrini dopo l’allontanamento di Angelo Madonia con cui Samuel Peron ha parlato prima di prendere le redini della coppia. Una telefonata a cui Peron ha subito risposto presente tornando a Roma da un impegno di lavoro e tuffandosi in sala prove per cominciare a preparare le varie esibizioni con la Pellegrini. Purtroppo, però, un infortunio lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

“Ci sono rimasto malissimo. Quando sposo un progetto mi sento la responsabilità addosso e qui parliamo di due macchine enormi. Una è Ballando, l’altra è lo spettacolo teatrale. A Ballando fortunatamente c’è stato subito il piano B, che ha mandato avanti tutto, ma lo spettacolo a teatro si è fermato. Fino a gennaio ho bloccato tutti gli impegni e i progetti lavorativi che avevo, tutto annullato”, ha raccontato Peron ai microfoni di un’intervista rilasciata a Today.

Samuel Peron, la giuria e il probabile vincitore di Ballando con le stelle

Samuel Peron ha poi commentato il cast di Ballando con le stelle confermando i rumors che circolano sul web ovvero che la vittoria sarà una sfida tra Bianca Guaccero e Federica Nargi. “Beh sì, è abbastanza evidente. Anche se in finale bisogna sempre vedere come vanno gli incastri, perché se Guaccero e Nargi si sfidano a inizio puntata passa solo una delle due. Lì si rimischiano tutte le carte”.

Infine, spazio ad un commento sulla giuria di Ballando: “È molto strano. Ha degli atteggiamenti che sembra stia imitando Malgioglio. Si presenta con le cuffie, ha uscite incomprensibili che pensi ‘bah’. Mi dispiace dire queste cose, ma è così”., ha detto parlando di Mariotto. E su Selvaggia Lucarelli: “Selvaggia è una donna che stimo molto, ma a volte non condivido i modi con cui approccia. Lei è un fabbro, sa benissimo come usare i propri utensili per prendere il ferro e batterlo, creando quello che le serve. La conosco da anni e l’ho vista agire con Morgan, Asia Argento, Alba Parietti, con tutti. A volte va troppo sul personale, e lì è un chirurgo, altre invece è molto quadrata. Sicuramente però dà un senso alla sua votazione rispetto ad altri giudici”.

