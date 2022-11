Tania Bambaci e Leonardo, fidanzata e figlio Samuel Peron/ “L’emozione più grande…”

Tania Bambaci e Leonardo: i grandi amori di Samuel Peron

Maestro storico di Ballando con le stelle e membro del cast degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, Samuel Peron ha vissuto da poche settimane l’emozione più grande della sua vita. La nascita di suo figlio Leonardo, frutto del suo amore con la fidanzata storica Tania Bambaci, ha riempito d’amore il cuore del ballerino che ha raccontato le sue forti emozioni in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiùTv.

“Quando è nato Leonardo ero in sala parto con Tania, sono stati i minuti più emozionanti della mia vita” – ha raccontato Samuel. “Ho chiesto alle ostetriche di mettere la musica di Frank Sinatra perchè volevo che fosse la sua voce a dare il benvenuto al mio bambino e le ostetriche mi hanno accontentato”, ha aggiunto Peron che ha svelato la grande somiglianza tra il figlio Leonardo e la fidanzata Tania aggiungendo di essere molto fortunato perchè Leonardo è un bambino buonissimo che “mangia e dorme, non piange quasi mai e quelle rare volte che capita si calma appena lo prendo in braccio”.

Tania Bambaci e la nascita di Leonardo: la gioia della famiglia di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è una vera famiglia e la nascita di Leonardo che ha cambiato totalmente la vita di Tania Bambaci e Samuel Peron ha emozionato tutte le persone che lavorano nel programma di Raiuno, in primis Milly Carlucci. La nascita di Leonardo è stata accolta “con grande gioia. Sono in questo programma da 17 edizioni. Ricordo la grande attesa e poi la felicità quando in passato sono diventati genitori i miei amici e colleghi di Ballando e adesso è toccato a me”, ha raccontato Peron.

La prima ad abbracciare Samuel, appena giunto nello studio di Ballando con le stelle, è stata Milly Carlucci e poi Iva Zanicchi che considera il piccolo Leonardo un nipotino.











