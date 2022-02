Tantissimo, testo e significato canzone Le Vibrazioni/ Sanremo 2022: cosa c’è ancora?

“TANTISSIMO”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DE LE VIBRAZIONI A SANREMO 2022

Le Vibrazioni tornano protagonisti al Festival di Sanremo 2022 con il testo Tantissimo. Il testo di Casalino, Verrienti e Sarcina è una delle canzoni che si addicono al gruppo che parla di amore, un po’ anche di delusione per le occasioni perse. Nonostante i tanti “c’era” che indicano cosa si è perso, si arriva poi a riflettere nel testo di Tantissimo sulla speranza del futuro e cioè il “c’è ancora“. Quest’ultimo è legato alla vita che è “piena di cose” che non possiamo dimenticare e che di fatto costruiscono il nostro futuro.

Sicuramente il trasporto lo regala anche la voce di Francesco Sarcina che si abbina perfettamente al testo di Tantissimo scritto su di lui e in grado di commuovere il pubblico. Sono numerosi gli spunti poi che si potrebbero trarre in un testo dove alla fine perdere i confini di comprensione è molto facile.

TESTO COMPLETO “TANTISSIMO” DE LE VIBRAZIONI A SANREMO 2022: C’ERA UN TEMPO PER…

Tantissimo è dunque la canzone con cui Le Vibrazioni stanno concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

C’era l’aria che ci univa in mille persone

C’era un tempo per dare e avere

C’è ancora la mia vita piena di tante cose

Ho imparato a stare bene nel mezzo sempre

Oggi penso a tutte le occasioni sprecate

Alle giornate in strada tra tanta gente

E a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore

Per salvare quello che comunemente

Chiamiamo amore, per quante volte

Facciamo finta di non ricordarci il nome

Che sotto voce si sente eccome

Ma di profilo c’è il tuo seno che mi vuole

E anche se non lo dico

Mi fa male tantissimo

Male male tantissimo

C’era una casa, un divano e vuoti da colmare

Ed un bel fiore nero è il mio presente

Quanta fatica facciamo a dimenticare

Certi ricordi ci rimangono addosso sempre

Come per dire “guarda cosa ti è successo mentre

Salvavi quello che comunemente”

Chiamiamo amore, per quante volte

Facciamo finta di non ricordarci il nome

Che sotto voce si sente eccome

Ma di profilo c’è il tuo seno che mi vuole

E anche se non lo dico

Mi fa male tantissimo

C’eri tu

Dietro quel sogno mai pronunciato

Dietro gli applausi sordi

Sopra un palco vuoto

L’amore sotto pelle è

Un’arma nella mano.

