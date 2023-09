Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, Italia 1/ Sequel diretto da Dave Green, oggi, domenica 24 settembre 2023

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, film d’azione-fantascienza su Italia 1

Domenica 24 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,30, il film d’azione-fantascienza del 2016 dal titolo Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra. La pellicola è diretta dal regista Dave Green ed è il sequel del film Tartarughe Ninja del 2014 di Jonathan Liebesman.

Nei panni delle 4 famose tartarughe ninja (Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo) rispettivamente: Pete Ploszek, che ha interpretato il lupo mannaro alpha Garrett Douglas nella sesta stagione della serie tv di MTV Teen Wolf; Alan Ritchson, conosciuto per il personaggio di Aquaman nella serie tv Smallville; Jeremy Howard, apparso in film come Sydney White, Galaxy Quest, Accepted e How the Grinch Stole Christmas; infine Noel Fisher, celebre per il ruolo di Vladimir in The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2. Tutti e 4 gli attori avevano già preso parte al primo capitolo della serie di film ispirati ai noti fumetti. Nel cast ritroviamo anche la bellissima Megan Fox nei panni di April O’Neil, mentre una new entry è Stephen Amell, noto per aver interpretato Oliver Queen/Green Arrow nella serie televisiva Arrow.

La trama del film Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra: una possibilità di diventare umani

La storia di Tartaruga Ninja – Fuori dall’ombra riprende ricomincia dalle quattro tartarughe mutanti esattamente un anno dopo gli avvenimenti del primo film. I protagonisti sono riusciti a sconfiggere Shredder, dando però il merito dell’accaduto a Vern Fenwick(Will Arnett).

La giornalista April O’Neil (Megan Fox) inizia però una nuova indagine: sospetta che lo scienziato Baxter Stockman (Tyler Perry), sia in qualche modo coinvolto con gli sporchi affari del Clan del Piede.

La situazione precipita quando Shredder riesce a fuggire dalla prigione ed è proprio Stockman a raggiungerlo per primo, permettendogli di mettersi in contatto con l’alieno Krang. I tre malefici personaggi uniscono le loro forze e iniettano la sostanza mutogena aliena in due criminali, Bebop e Rocksteady. Nel frattempo April riesce a rubare una fiala e viene salvata dal misterioso Casey Jones (Stephen Amell).

I 4 combattenti iniziano a discutere tra loro sull’utilizzo di questa cura che potrebbe permettere loro di diventare umani…











