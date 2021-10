TARYN SORELLA MORTA DI ROMINA POWER/ “Era la mia anima gemella: la sogno spesso”

A “Verissimo”, nel pomeriggio odierno, Romina Power ha ricordato la sorella scomparsa: “Secondo me Taryn è la mia anima gemella, perché era una donna molto speciale, aveva grande rispetto per le minoranze etniche, per gli animali, era sempre fedele a se stessa”, ha evidenziato la cantante.

Nei suoi ultimi periodi di vita “non sono riuscita a godermela, perché è successo tutto durante la pandemia di Coronavirus. Combatteva contro la leucemia, lei aveva la mascherina addosso da diverso tempo. Non avrei mai potuto avere una sorella migliore, lei era giusta per me. Era estremamente intelligente, mi piaceva la sua ribellione, il rifiuto al mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano in mezzo alla natura. Mi capita spesso di sognarla”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

TARYN POWER, CHI ERA? ROMINA: “NON POTEVO AVERE SORELLA MIGLIORE”

Ci sarà anche la fresca 70enne Romina Power nel sempre ricco parterre di ospiti di questo pomeriggio di “Verissimo”, lo storico rotocalco delle reti Mediaset che quest’anno raddoppia l’appuntamento del sabato: e nella puntata in onda quest’oggi, la nuova ospitata della ex moglie di Al Bano nel salotto di Silvia Toffanin sarà l’occasione non solo per parlare di tutto con Romina, a partire dai prossimi impegni professionali, ma anche per accendere i riflettori sulla sua vita privata, costellata come sappiamo da gioie e dolori: è il caso della sorella Taryn Power, scomparsa nel giugno del 2020 a soli 67 anni.

Ma chi era Taryn Power e che ruolo aveva nella vita della più illustre sorella, nonché collega, Romina? Più lontana dai riflettori rispetto a quest’ultima, Taryn Stephanie Power era la figlia della relazione avuta da papà Tyrone con la sua seconda moglie, Linda Christian, attrice pure lei al pari di quasi tutti i membri della famiglia Power. A dare l’annuncio del suo decesso, il 26 giugno del 2020, era stata Romina parlando della battaglia che Taryn aveva dovuto combattere nell’ultima fase della sua vita con la leucemia e che l’aveva stroncata a soli 66 anni. “In questa vita non potevo avere sorella migliore” aveva scritto sui social la ex di Al Bano, parlando dell’amata sorella minore come di un “essere luminoso”, e che è stata non solo una madre amorevole ma pure una nonna eccezionale.

TARYN POWER, CHI ERA LA SORELLA DI ROMINA? “E’ STATA LA MIA ANIMA GEMELLA”

Nata nel 1953 a Los Angeles, in California, Taryn Power aveva ricevuto da parte di Al Bano e Romina più di una proposta per raggiungerli in Italia e trasferirsi già negli Anni 90 nella loro storica residenza di Cellino San Marco: ma tutta la vita dell’attrice americana si è svolta sull’asse transoceanico tra Inghilterra, dove aveva completato gli studi e si era anche avvicinata alla passione per la recitazione, agli Stati Uniti dove ha dato il via alla sua carriera. Nel 1975 aveva sposato il fotografo Norma Seeff, con cui aveva avuto la primogenita Tai Dawn, mentre il padre degli altri due figli è stato il musicista Tony Fox Sales; infine la quarta figlia Stella Bianca la ebbe da William Greendeer nel 1996.

Se la sua carriera sul grande schermo conta solo otto pellicole, mentre quella in televisione è più ricca, di Taryn si ricorda soprattutto anche l’impegno quale attivista in favore dell’ambiente e della tutela di alcune specie animali, senza dimenticare la passione con cui si era dedicata ai minori disabili una volta che la famiglia era diventata la sua occupazione principale. “La mia anima gemella” ha avuto modo di dire di lei Romina che, in uno dei suoi tanti ricordi sui social, ha postato pure una vecchia foto in bianco e nero in Messico risalente agli Anni Ottanta: “La foto è in bianco e nero, ma la vita era a colori” commenta nostalgicamente la 70enne in merito a un periodo evidentemente felice e che vedeva immortalate lei e la sorella tenendo le manine rispettivamente ai figli Yari e Tai.

