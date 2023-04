Tatiana, mamma di Giaele al GF Vip: il calvario della malattia/ “Un ictus a 24 anni…”

Giaele De Donà, la costante preoccupazione al GF Vip per sua madre Tatiana

Il GF Vip è chiaramente un gioco, condito da dinamiche e strategie che spesso possono mettere in secondo piano la purezza e realtà dei rapporti intrattenuti durante il percorso. Sarebbe però superficiale non dare peso ai tanti messaggi che il reality condotto da Alfonso Signorini riesce a veicolare; ogni concorrente porta con sé una storia, spesso caratterizzata da emozioni contrastanti e capaci di commuovere i telespettatori a prescindere dal tifo.

Tra le storie più commoventi e toccanti di questa edizione spicca certamente quella raccontata da Giaele De Donà. La finalista del GF Vip ha spesso menzionato la sua famiglia come motivo d’orgoglio; ogni rapporto è denso d’amore ma un pensiero in più è stato rivolto nei confronti di sua madre Tatiana: “Sono sempre in pensiero per lei, la penso sempre“. Queste le parole pronunciate dalla vippona qualche settimana fa, legate ad una condizione per nulla banale con la quale sua madre è costretta a vivere da diversi anni.

Tatiana, la malattia della madre di Giaele De Donà: “Per un periodo ha perso la memoria, poi…”

Tatiana – madre di Giaele De Donà – è stata infatti colpita da giovanissima da un terribile e improvviso ictus: “Lei aveva 24 anni, io ne avevo tre…” – aveva spiegato la concorrente del GF Vip. Fin dalla tenere età la vippona non ha potuto godere a pieno dell’affetto materno, condizionato dai primi anni davvero difficili date le condizioni di salute della donna. “Per un periodo ha perso la memoria, non si ricordava di me: spesso però è scappata dall’ospedale per andarmi a comprare il regalo di compleanno e per non farmi mancare nulla”.

Le struggenti parole di Giaele De Donà sul conto della madre Tatiana hanno commosso tutti, al punto probabilmente da spingere la donna a portare un messaggio di supporto in favore della figlia; a dispetto delle proprie condizioni di salute – in compagnia della nonna della finalista del GF Vip – si è presentata in Casa per una commovente sorpresa. Giaele De Donà ha accolto la donna con un pianto denso d’amore, di gratitudine e allo stesso tempo d’orgoglio; vedere e apprendere i miglioramenti della madre devono essere stato il più bel regalo ricevuto negli ultimi anni e soprattutto al GF Vip.











