Taylor Mega, chi è la modella e influencer: il flirt con Flavio Briatore

Tra i volti protagonisti di Belve da Francesca Fagnani troveremo anche Taylor Mega, la giovane modella ed ex gieffina che negli anni è stata protagonista di svariate pagine di gossip. Dalla storia con Tony Effe alla speciale amicizia con Erica Piamonte, passando per i flirt avuti, uno di questi con Flavio Briatore, noto imprenditore con il quale ha vissuto un importante avvicinamento qualche anno fa, che non è poi andato a buon fine.

“Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo, ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e… Ma è durata pochissimo” ha raccontato Taylor Mega svelando di essere stata svariate volte nel Principato di Monaco dove ha incontrato lo stesso Flavio Briatore con il quale ha approfondito la conoscenza.

Taylor Mega e il rapporto con Tony Effe: “Ci vogliamo ancora bene”

La storia più celebre della modella e influencer è stata sicuramente quella con il cantante e rapper Tony Effe, finita sulle prime pagine dei giornali di gossip per diverso tempo. Nonostante la relazione sia naufragata, tra i due è rimasto l’affetto, come spiegato dalla stessa Taylor Mega: “La nostra storia non è finita male, ci vogliamo bene ancora oggi” ha confidato l’influencer in una intervista concessa a Storie di Donne al bivio.

E per quanto riguarda il futuro, Taylor Mega ha ammesso di avere le idee chiare, tra i suoi piani troviamo infatti quello principale di costruire una famiglia: “Vorrei trovare il vero amore e mettere al mondo una figlia” le parole dell’influencer che invece è finita spesso al centro dell’attenzione per i guadagni tratti dai suoi post, con cifre intorno ai 40 mila euro anche se la modella ha chiarito che non è sempre così ma dipende da lavoro a lavoro.

