Taylor Mega, dito medio ad Antonella Elia/ La “vendetta” dopo la lite in diretta

Si accende lo scontro tra Antonella Elia e Taylor Mega anche nello studio di Live non è la D’Urso. Le frecciate pungenti tra le due non mancano e anzi sono più che pensati e gelano lo studio. Antonella Elia arriva a pungere la Mega, dichiarando che il suo calendario non è di certo un gesto di beneficenza e contro la violenza sulle donne, piuttosto serve ai ragazzini “per farsi le pipp*”. Taylor però non rimane in silenzio: l’influencer si prende la sua “vendetta” proprio sul finale del suo confronto con le cinque sfere, al momento del sentiment.

Taylor Mega si “vendica”: dito medio ad Antonella Elia

Barbara D’Urso chiama il blackout in studio per scoprire chi abbia avuto più “mi piace” e chi meno e, alla fine, si scopre che il pubblico ha premiato Taylor. Colei che ha invece ricevuto meno “mi piace” e risulta dunque avvolta dalla luce rossa è proprio Antonella Elia. Taylor, palesemente contenta del risultato, festeggia lanciando alla “rivale” un discutibile gesto: un dito medio che probabilmente alla Elia, da lontano, è sfuggito. Chissà come replicherà quando ne verrà a conoscenza…

