Taylor Mega, dito medio e seno in vista/ “Non mi avranno mai come vogliono loro”

Taylor Mega sempre più scatenata sui social. L’influencer, dopo la foto del dito medio alla polizia che ha scatenato la polemica, torna a provocare. Su Instagram, Taylor ha pubblicato una foto in cui mostra il dito medio mentre una mini maglietta le copre a stento il seno lasciando scoperti gli addominali scolpiti. “Non mi avranno mai come vogliono loro”, si legge nella didascalia che accompagna la foto e che ha scatenato anche la dura reazione dei followers. “Ma stai zitta…”, scrive un utente. Altri aggiungono: “se spendesse 1\4 dei suoi soldi per un corso di cultura generale, anche livello base, sarebbe davvero ricca”. E ancora: “l’unica cosa che mi consola è che Titty sarà un’altra meteora che dopo aver smesso di far scalpore resterà nel dimenticatoio,prima o poi le finirà le cazzate da fare per dare nell’occhio”.

TAYLOR MEGA FURIOSA: “QUANDO HO CAPITO CHE VOLEVANO RIGIRARE LA FRITTATA…”

Taylor Mega, sbollita la rabbia, ha risposto alle domande dei fans svelando di essersi davvero arrabbiata dopo la puntata di Non è la D’Urso. “Solitamente mantengo la calma e sono lucida. Devo dire che ero veramente arrabbiata quando ho capito come volevano rigirare la frittata”, spiega ai fan. Taylor, poi, ha pubblicato una serie di storie sfoggiando nuovamente il suo miglior sorriso. Nell’annunciare, poi, la foto in cui mostra nuovamente il dito medio, Taylor spiega che sarà sempre il suo modo per rispondere alla critiche. L’influencer, dunque, non cambia atteggiamento e, accanto a chi la critica, c’è anche chi la difende. “Io ti amo”, scrive qualcuno. E altri: “spacca sempre”, “sei la migliore”, “sei fantastica”. Anche lontana dalla tv, dunque, Taylor continua a far parlare di sè.





