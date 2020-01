Taylor Mega, foto dito medio alla Polizia/ Indignazione a Mattino5: “Quando beve…”

E alla fine a Mattino5 non poteva arrivare il momento clou della serata di ieri a Live Non è la d’Urso ovvero quello in cui Taylor Mega annuncia di voler stare fuori dalla tv per un periodo e Barbara d’Urso la incalza dicendole che se la foto del dito medio alla Polizia fosse vero, lei non sarà più ospite nelle sue trasmissioni. Si chiude così la querelle che si apre oggi nel salotto di una Federica Panicucci indignata che sottolinea l’importanza delle forse dell’ordine e il rispetto che tutti dobbiamo portare loro per il lavoro che fanno e come lo fanno. Le immagini di ieri sera scorrono a Mattino5 e gli autori della trasmissione mandando in onda la foto incriminata con la didascalia originale che sembra confermare quello che poi Taylor Mega ha detto nelle sue storie ovvero che il dito medio era dedicato ai suoi haters. Sarà vero oppure no?

MARCO BALESTRI VS TAYLOR MEGA: “PIU’ SIMPATICA QUANDO BEVE”

Forse non lo scopriremo mai ma la foto basta per dare vita ad indignazione e polemiche a Mattino5 dove dopo la presa di distanza di Federica Panicucci, è Augusto De Megni a parlare ricordando il suo rapimento e sottolineando il fatto che è proprio grazie alla Polizia che lui è sano e salvo e oggi si trova qui in studio. La conduttrice gli chiede di ripetere questo suo ringraziamento e questo suo ricordo proprio per via di quello che ha detto Taylor Mega: “Le persone che si permettono di fare queste cose dovrebbero aver disattivato il numero della polizia e non ricevere aiuto in caso di bisogno” e poi passa la parola a Lory Del Santo: “Proprio perché influencer si rovina l’esistenza, deve smetterla di fare le cose con gli altri e pensare a sè stessa ma avrebbe dovuto dirlo subito spiegando la cosa”. Marco Balestri chiude: “Questa foto è già vista e rivista, è molto più simpatica quando beve che quando è normale. E’ molto costruita…”.

“Questa ragazza è molto più simpatica quando beve che quando è normale” Siete d’accordo con @Balestritweet a #Mattino5 su #TaylorMega? pic.twitter.com/S0Cq6Pod6O — Mattino5 (@mattino5) January 20, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA