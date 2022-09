Taylor Mega, ex fidanzata di Alberto De Pisis/ “Sapeva che ero gay. Tra noi…”

Taylor Mega e la storia con Alberto De Pisis

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 c’è anche Alberto De Pisis, nome legato a Taylor Mega, una delle influencer più seguite in Italia e che ha partecipato, in qualità di ospite, all’ultima edizione nip del Grande Fratello. Alberto De Pisis entra nella casa di Cinecittà per farsi conoscere e raccontare la propria storia che, per un periodo, è stata legata a Taylor. I due, infatti, hanno avuto una relazione nata in seguito ad una simpatia quando Taylor non era ancora famosa. Una storia d’amore vera e propria durata qualche mese nonostante Alberto fosse già consapevole di essere gay.

A raccontare i dettagli della relazione vissuta con Taylor, in un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 nella puntata del 4 novembre 2019 è stato lo stesso Alberto. De Pisis ha raccontato di aver conosciuto “ una ragazza fragile. Non era la femme fatale che vediamo adesso sullo schermo. Nacque una simpatia, lei sapeva benissimo del mio orientamento. Io conobbi un’altra Taylor”.

Alberto De Pisis e il legame con Taylor Mega

Alberto De Pisis e Taylor Mega si conobbero a giugno 2018. Tra i due nacque immediatamente una simpatia che li portò a frequentarsi come amici. Tutto cambiò quando, una sera, Taylor si lasciò andare ad una confessione. “ Ha cominciato a farmi capire che c’era qualcosa di importante. Un frangente particolare, eravamo in macchina, mi prese la mano e mi disse ‘Io sento di provare qualcosa di diverso per te, che va oltre il tuo aspetto estetico. Penso che mi piaci’. Io rimasi destabilizzato. Perché ero molto affascinato dalla sua dolcezza” dando così il via ad una vera e propria storia che è poi finita.

